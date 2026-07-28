哈萨克斯坦今年将培训逾1400名水利行业从业人员

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，到2026年底，全国将有1400多名水利行业从业人员参加职业技能提升培训。

日前，水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉托夫主持召开工作会议，讨论水利行业人才再培训和职业技能提升等问题。

目前，哈萨克水利国有企业（Kazvodhoz）员工正在哈萨克水利科学研究院、哈萨克国立水利与灌溉大学以及哈萨克国立农业研究大学接受培训。

培训内容涵盖水资源管理、灌溉土地改良、水工设施安全运行、节水技术应用、供水组织、与用水户协作，以及饮用水供应和可持续发展等领域。

据水资源和灌溉部数据，到今年年底，哈萨克水利国有企业计划组织1404名员工参加职业技能提升培训。

此外，今年以来，来自水资源和灌溉部中央机关、哈萨克水利国有企业、国家水文地质局“哈萨克水文地质”以及其他下属机构的63名专业人员已赴海外接受培训，其中包括中国、美国和日本。

海外培训项目主要涉及灌溉设施运行维护、农业用地基础设施建设、水资源高效管理以及水环境污染治理等领域。

水资源和灌溉部科学与创新司司长马拉特·伊马纳利耶夫表示，职业技能提升项目面向具有高等和中等职业教育背景的专业人员以及一线技术人员。为此，水资源和灌溉部已与国内水资源领域科研和教育机构建立合作，同时正与外国合作伙伴共同开发培训项目。通过相关课程，水利行业从业人员能够掌握最新专业知识，并将其应用于日常工作。

此前有报道称，哈萨克斯坦与中国计划联合开设水利专业学院。

目前，哈萨克斯坦水资源和灌溉部正持续推进全国水利基础设施现代化。相关基础设施建设预计将在全国创造975个长期就业岗位。