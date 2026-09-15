今年哈萨克斯坦将维修建设2400公里地方公路

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦交通部消息，2026年全国共有2400公里地方公路纳入新建、改造和维修范围，计划到年底将符合规范标准的地方公路比例提高至92%。

目前，哈萨克斯坦地方公路总里程约7万公里，其中91%已达到规范标准。

- 国家在推进共和国级公路大型项目的同时，也持续改善地方道路状况。这些道路承担着居民点之间以及各地区内部的交通连接功能。2026年计划将符合规范标准的地方公路比例提升至92%。今年共有2400公里地方公路实施新建、改造和维修，预计年底前完成其中2300公里并投入使用。- 交通部表示。

计划于今年完成的重点项目包括塞梅市公路桥改造工程，以及两条州级公路改造项目。

其中，“突厥斯坦—沙乌勒德尔”州级公路二期改造项目全长17公里，“列普瑟—阿克托盖”州级公路改造项目全长110公里。

从各地区来看，今年地方公路施工规模最大的是卡拉干达州，共涉及223公里。

其次为库斯塔奈州184公里和北哈萨克斯坦州164公里。其他地区也根据地方道路发展优先事项推进相关工程。

交通部指出，州级和区级公路建设直接关系到居民点之间的交通连通性。地方公路不仅连接居民点与更高等级公路，也承担各区与州中心之间的交通往来，并为居民前往社会和经济基础设施提供条件。

目前，哈萨克斯坦正同步推进共和国级、州级和区级公路现代化，以持续提高全国交通基础设施的质量和可靠性。