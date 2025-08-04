阿拉木图今年将新增近3.6万个学位 预计约2.6万名儿童入读一年级

根据“舒适学校”国家项目规划，阿拉木图市计划建设21所新学校，总容量达34,800个学位。2024年9月，可容纳600名学生的№97学校已正式启用。目前已完工的7所学校共提供12,000个学位，相关验收手续正在与主管机关协调中。预计到2025年8月30日前，还将完成另外4所学校的建设，新增8,000个学位。

此外，位于博斯坦迪克区的一所2,500学位学校也在建设中，工程进度已完成80%，计划于2025年10月30日前交付使用。今年年底前，全市还将完工8所学校，总容量11,700个学位。

在阿拉套区，一所550学位的新学校正在建设；而在纳乌鲁兹拜区，当局计划以地方预算资金购置一所可容纳1,200名学生的新建校舍。综合各项计划，2025年前阿拉木图将新增约35,950个学位。

与此同时，在“1,300所学校改造项目”中，阿拉木图市有31所学校列入升级改造清单，其中15所学校将于今年启动大修工程。

教育局预计，到2025年9月1日，新学年将有超过26,000名儿童步入一年级。自4月1日启动的入学注册将持续至8月31日，目前已有超过18,000名儿童完成入学登记。过去5年间，阿拉木图每年大约有30,000名儿童入读一年级。

【编译：达娜】