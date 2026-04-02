今年哈萨克斯坦粮食产量将增长9.5%

据他介绍，由于引进现代农业技术和扩大优惠融资规模，2025年粮食产量大幅提高，国内市场需求得到充分满足，出口潜力也随之增强。2024-2025销售年度，粮食出口量达到1530万吨，比上年同期增长60%。

2026年，耕地多样化方向将进一步加强：全国耕地面积将增至2380万公顷，克孜勒奥尔达州将增至18.6万公顷。与此同时，计划减少小麦种植面积，扩大油籽和饲料作物种植面积。

2025年，政府拨款7500亿坚戈用于优惠融资，今年的计划金额也与之相近。目前，已有超过3000名农民获得融资，总额达3340亿坚戈，其中包括克孜勒奥尔达州的36个农场，共计54亿坚戈。

支持畜牧业发展将进一步推动该行业的发展——政府已拨款超过4000亿坚戈用于实施畜牧业发展综合规划。

总体而言，预计2026年农业部门将增长5.9%，其中粮食产量预计将增长9.5%。

此外，包括奶牛场建设项目在内的投资项目正在实施中。克孜勒奥尔达州已拨款144亿坚戈，用于补贴2026年的农业综合体项目。

【编译：小穆】