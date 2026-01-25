哈萨克斯坦今年将举办首届SOLANA音乐节 多名国际艺人确认参演

SOLANA 是一个多形态音乐节项目，融合舞台演出、现代化基础设施与综合服务体系，旨在打造面向长期发展的活动型旅游生态系统。

Cele Retro-Fest 与 Solana City 项目负责人 扎娜尔·拜戈津娜表示，SOLANA City 计划打造为哈萨克斯坦的国家级文化品牌，并吸引大量国际游客。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

她指出，全球已有 Coachella、Tomorrowland、Burning Man 等标志性音乐节，而 SOLANA City 也将朝这一方向发展。按照规划，音乐节将每年举办两次，分别在5月和8月举行，主办方将持续提升演出水准，努力打造符合国际标准的大型舞台秀。

主办方表示，首届SOLANA音乐节的内容定位主要面向“千禧一代”群体。从演出阵容可以看出，本季音乐节以嘻哈（Hip-Hop）和 R&B 等风格为主，属于多流派融合的音乐节形式。

扎娜尔·拜戈津娜介绍称，Tyga 等艺人的音乐作品本身就深受年轻群体喜爱，因此首季内容在策划阶段就明确面向这一受众。

在新闻发布会上，主办方详细介绍了首届音乐节的整体概念、举办形式、基础设施、安保措施、交通安排、合作伙伴以及官方售票渠道等信息。

组织方已与 SOLANA City 场地签署独家合作协议，未来数年音乐节都将在该区域举办。为提升观众体验，主办方将重点保障舒适度与安全性，交通接驳费用已包含在门票价格中，活动期间将安排城市至音乐节现场的往返接驳巴士。

主办方还表示，在非音乐节期间，SOLANA City 也将对公众开放，作为集休闲、旅游于一体的综合空间。

规划中包括现代化帐篷营地和民族风格模块化住宅。游客可在春季品尝马奶奶和新鲜马乳，冬季则可带孩子前来体验自然环境，进行家庭式休闲度假。

据组织方介绍，音乐节门票在定价时充分考虑了哈萨克斯坦本地观众的承受能力。首季场地最大容量为3万人，为票价结构提供了灵活空间。

截至目前，阿斯塔纳已售出约40%的门票；阿拉木图售出约50%的门票。

门票仅通过官方唯一授权平台 zakazbiletov.kz销售。为防止假票和复制行为，所有电子门票将于音乐节当天发送至购票者，符合国际通行做法。

主办方表示，目前已收到大量来自其他国家游客的咨询信息，不少外国观众已提前购票，显示出 SOLANA 音乐节在国际市场上的吸引力。

【编译:达娜】