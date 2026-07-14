哈萨克斯坦今年将为300多万名儿童提供丰富多彩的暑期活动

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦教育部表示，今年将继续推进全国儿童暑期休闲和康养活动组织工作，计划为300多万名儿童提供安全、优质、内容丰富的暑期活动，其中约60万名为社会弱势群体儿童，进一步促进儿童健康成长和全面发展。

教育部介绍，今年暑期活动将更加注重寓教于乐，在丰富假期生活的同时，帮助青少年培养责任意识、法治观念和生态环保理念。相关课程和活动将围绕“诚实公民”（«Адал азамат»）统一德育计划、“法律与秩序”倡议，以及哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统提出的“绿色哈萨克斯坦”（«Таза Қазақстан»）生态倡议框架下实施的“绿色课堂”项目展开。

在积极丰富暑期活动内容的同时，保障儿童安全始终是政府工作的重中之重。

根据总统指示，哈萨克斯坦正分阶段完善接待儿童的康养机构管理体系，持续提高教育康养中心的服务质量和安全标准。其中，一项重要举措是对全年运营和季节性运营的教育康养中心统一实施许可制度。

新的许可要求涵盖卫生防疫、消防安全、反恐安全、安全保障系统建设、基础设施和设备标准、教育康养课程设置，以及教师和医务人员配备等多个方面，旨在为儿童营造更加安全、规范、优质的学习和休闲环境。

目前，全国已有45家教育康养中心获得运营许可，另有60余家机构的申请正在各地教育质量保障部门审核中。

教育部表示，许可制度的实施将进一步完善教育康养机构管理体系，建立统一的服务标准，持续提升暑期活动的服务质量和安全保障水平，为更多儿童创造安全、健康、充实的暑期成长环境。