今年哈萨克斯坦将有38万多名儿童入读一年级

教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃在会上表示，今年提交的一年级入学材料中，近89%通过电子方式完成。

“今年，在QazTech平台框架下，统一的‘OQU’平台首次分阶段启动了‘一年级招生’工作。一年级入学材料的接收工作是在教育部与人工智能和数字发展部联合签署的命令基础上，作为试点项目组织实施的。特别值得一提的是，超过88.7%的申请通过电子方式受理。这表明国家公共服务的可及性和便利性进一步提高，家长无需亲自前往教育机构，即可在线完成所有必要手续，有效节省了时间。”她说。

据她介绍，一年级招生工作按照既定时间表，于2026年5月27日至8月31日期间分阶段进行。预计今年将有38万多名儿童入读一年级。目前，家长提交申请的积极性始终保持在较高水平。与此同时，各教育机构已接收4202名有特殊教育需求的儿童。

“总体而言，儿童一年级招生工作正在按计划推进。得益于较为完善的数字基础设施以及地方层面高效有序的组织工作，各地执行机关能够及时回应家庭需求，确保每一名儿童顺利入学。”苏莱曼诺娃指出。

值得一提的是，哈萨克斯坦科学与高等教育部长萨亚萨特·努尔别克17日会见了澳大利亚默多克大学代表团。双方围绕进一步深化沙卡里姆大学与默多克大学战略伙伴关系，以及在塞梅市设立默多克大学分校的前景进行了讨论。