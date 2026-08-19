交通部：今年推进3700公里公路建设和改造

据哈萨克斯坦交通部消息，今年8月又有3个大型公路项目启动建设，分别是全长800公里的“贝纽—谢克谢乌勒”公路、462公里的“克孜勒奥尔达—谢克谢乌勒”公路，以及312公里的“乌勒盖森—谢克谢乌勒”公路。3个项目总里程达1574公里。

交通部表示，今年计划完成3个公路项目，总里程69.6公里，包括全长27.7公里的“拉赫曼泉”公路、14.9公里的“彼得罗巴甫尔—俄罗斯联邦边境”公路，以及全长27公里的阿特劳市绕城公路。

2027年，哈萨克斯坦还计划建成投用3个大型交通基础设施项目，包括全长208公里的“克孜勒奥尔达—杰兹卡兹甘”公路、28公里的“阿克托别—乌勒盖森”路段，以及全长2.7公里的额尔齐斯河大桥。上述项目总里程为238.7公里。

与此同时，今年萨雷阿加什市全长102公里的绕城公路建设仍在继续。此外，哈萨克斯坦正在对“阿克托别—乌勒盖森”公路234公里路段、“卡拉干达—杰兹卡兹甘”方向572公里路段、克孜勒奥尔达市26公里绕城公路，以及全长896公里的“中部—西部”公路进行改造。

交通部指出，实施上述公路项目将有助于提升主要公路干线通行能力、缩短出行时间，并改善地区间交通联系。同时，新建和改造公路还将提升道路交通安全水平，为货运和过境运输潜力进一步发展创造条件。