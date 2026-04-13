让青年走进车间、走向未来：哈萨克斯坦机械制造业呼唤新生力量

十年实现跨越式增长

数据显示，过去十年间，哈萨克斯坦机械制造业实现显著跃升，工业产值增长达8.5倍。其中，汽车制造和电气设备生产成为主要增长引擎，推动本国制造业结构不断优化升级。

“哈萨克斯坦机械制造商联盟”执行主任塔勒哈特·巴扎尔别科夫指出，这一成果是产业能力长期系统性积累的体现。

他说：“当前，机械制造业已成为加工工业的重要支柱之一，也是国家工业化发展的基础。全国已有5000多家企业从事相关生产，涵盖37个细分领域。行业在加工工业中的占比已接近20%。如果说2015年产值为6700亿坚戈，那么到2025年已增长至5.7万亿坚戈，实现了8.5倍的增长。”

Фото: Базарбековнинг шахсий архивидан

出口潜力持续释放

行业增长的同时，出口能力也在不断增强。专家指出，哈萨克斯坦在铁路装备、电气设备以及农业机械制造领域已形成稳定竞争优势。

目前，本国产品已出口至中亚国家、独联体市场，以及阿塞拜疆和越南。其中，俄罗斯仍是最主要的出口市场，占比超过50%。

国际合作为行业发展注入了重要动力。法国阿尔斯通（Alstom）、美国瓦布泰克（Wabtec）和瑞士施泰德（Stadler）等企业在哈开展技术合作，推动技术转移进程。在家电和电子产品领域，三星电子（Samsung Electronics）等投资项目也在稳步推进。同时，农业机械制造领域吸引了越来越多国际品牌参与。

具体项目方面，2024年全国共实施38个投资项目，总投资额达6555亿坚戈，新增就业岗位9967个。其中包括阿拉木图的Astana Motors Manufacturing Kazakhstan工厂、科斯塔奈州的KIA Qazaqstan生产基地，以及KamLitKZ工厂（专注重型车辆减速器生产）等。

巴扎尔别科夫表示，现有产业基础将进一步推动出口能力提升。他指出，石油天然气装备制造领域正逐步实现泵、压缩机、阀门及管道设备本土化生产，有助于减少进口依赖并提升技术自主性。同时，电气及家电制造投资不断增加，萨兰市“Silk Road Electronics”及阿拉木图州“ALMATY TURMYSTYQ TEHNIKA ZAVODY”等项目正加快推进，后者年产能可达75万台，不仅满足国内需求，也具备出口能力。

劳动传承与产业升级并行

尽管数字化和自动化不断推进，人力资源仍是行业发展的关键支撑。特别是在保障生产质量与稳定性方面，劳动世家的作用不可替代。

Фото: Баранниковнинг шахсий архивидан

拥有240年从业历史的巴兰尼科夫家族便是典型代表。该家族自20世纪初开始参与机械制造，创始人彼得·巴兰尼科夫在二战期间曾在疏散至彼得罗巴甫尔的工厂工作，战后逐步成长为车间负责人和总装配专家，并获得国家荣誉。

如今，其后代仍在RWS Wagon（原ZIKSTO）工厂工作。家族成员奥尔加·巴兰尼科娃表示，自2001年入职以来，她亲历了企业从传统生产向现代化转型的全过程。

她说：“我们始终坚持祖辈的信念——‘劳动战胜一切’。尽管自动化程度不断提高，但经验传承依然至关重要。”

青年就业意愿不足引发关注

与此同时，行业面临的突出问题之一是青年对工厂工作的兴趣不足。奥尔加指出，目前车工、焊工等技术岗位仍存在明显缺口。

她说：“上世纪90年代，许多人转向银行等办公室工作，如今这种趋势依然存在，年轻人普遍不愿进入工厂。”

Фото: Ольга Баранникованинг шахсий архивидан

针对这一问题，哈萨克斯坦正通过教育体系改革加以应对。例如，在欧亚国立大学，教学模式更加注重实践导向，通过实验课程、项目研究等方式提升学生工程能力。

该校交通与能源学院交通工程系主任、技术科学博士巴格兰·托戈兹巴耶娃表示，目前学校已开设240多个本科、硕士及博士项目，并建设了机器人、机电一体化及数字技术实验室，为3D打印、工业机器人等新兴领域培养人才。

她强调，生产实践对学生职业发展具有决定性作用。为解决人才短缺问题，需要进一步推动校企合作、发展双元制教育体系，并让企业参与课程设计。

迈向高技术集群发展

来自科克舍套“Тыныс”企业的工程师罗曼·申费尔德表示，哈萨克斯坦机械制造业正逐步从简单组装向完整生产链转型。

他说：“未来到2030—2035年，国内企业有望成为国际供应链的重要组成部分。”

Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

不过，行业仍面临诸多挑战，包括对进口原材料的依赖、自动化水平不足以及进口占比偏高（约占44%）。此外，要进入国际市场，还需提升产品标准化水平并完善服务体系。

专家指出，持续稳定的国家支持至关重要，包括提升原材料获取能力、提供优惠融资、推进数字化转型及加强人才培养等。同时，扩大出口和融入全球产业链将成为下一阶段重点。

总体来看，哈萨克斯坦机械制造业已具备良好发展基础。丰富的资源禀赋、不断提升的工程能力以及毗邻大型市场的地理优势，为行业未来发展提供了坚实支撑。下一步的关键在于把握机遇，实现可持续增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】