哈萨克斯坦每年开展约260例器官移植手术 心血管病死亡率下降

目前，哈萨克斯坦民众可获得 80项高科技医疗服务，包括心脏外科手术、器官移植和现代康复治疗等。相关医疗发展方向由卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在阿斯塔纳举行的首届国际会议《哈萨克斯坦共和国医疗旅游发展：前景与机遇》中进行了介绍。

官方数据显示，过去15年间，心血管疾病死亡率下降了三分之二。哈萨克斯坦的心脏外科服务体系进入全球前30名。

中亚领先的哈萨克斯坦心脏外科中心已通过多项国际认证，包括“慢性心力衰竭管理”和“人工左心室植入”项目。该中心累计完成 86例心脏移植、460例人工左心室植入、17例肺移植以及3例全人工心脏植入并实施后续心脏移植。

过去10年，全国介入性治疗手术量增长了3倍。目前，哈萨克斯坦共有42个经皮冠状动脉介入中心和89套血管造影设 投入使用。

据悉，自2012年起，心脏直视手术数量翻倍，显著改善了循环系统疾病患者的生存率。全国每年约开展250–260例肾脏、肝脏和心脏移植手术。

【编译：达娜】