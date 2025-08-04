半年总结：迈向数字化未来的坚实步伐

“E-档案”系统稳步推进

目前，“E-档案”信息系统已接入4,793个国家机构，注册用户达17,245人。档案机构积极完善系统内容，半年内数字化并上传63,317个档案单元、92,710个清单单元及4,325,517个事务单元。

2025年“E-档案”系统优化升级计划正在实施，包括新增“名义事务索引”栏目、启用从其他系统迁移文档的编辑功能，并优化“文档编号”栏目布局。

根据2024年总结，该部项目办公室在中央国家机关中名列前三，排名至今未变。

项目管理与数字化创新

项目办公室作为协调与指导单位，正协助部内各结构部门引入项目管理模式，开展项目实施监控、目标指标分析及支持工作，并研究引入国际项目管理经验。具体举措包括功能性分析，相关工作持续推进。当前重点数字倡议包括：

- 搭载人工智能的“国家数字教育数据库”；

- 国家语言手语翻译服务；

- 利用人工智能为国家语言内容配音；

- 打造并扩展“哈萨克斯坦未来”展品。

在此框架下，计划开发“通过人工智能棱镜呈现哈萨克斯坦文化”模块，扩大“Qazaq Culture”项目的规模。

信息系统与文化平台上线

现役信息系统包括：

1. “E-档案”信息系统；

2. “非政府组织数据库”信息系统；

3. “国家数字图书馆”信息系统；

4. “电影放映与制作机构统一监管”系统（“E-Cinema”）。

今年，“E-museum”网络平台正式上线，连接哈萨克斯坦博物馆虚拟网络。用户可通过该平台在全球任何地点，以3D形式欣赏国家文化遗产，并体验视觉与互动技术带来的沉浸式体验。

文化和信息部将继续深化数字化战略，助力国家迈向科技与文化融合的未来。

【编译：木合塔尔·木拉提】