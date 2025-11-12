埃黛美、苏鲁、埃米热——阿克托别年轻夫妻迎来三胞胎

此前，婴儿们在阿克托别市妇产医院接受了一个多月的医学观察。

Фото: Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі

阿斯兰·赖伊科夫和妻子拉扎特·卓拉曼诺娃一家沉浸在迎接新生命的喜悦之中。拉扎特在孕期第31周诞下三胞胎，孩子出生时的体重分别为1600克、1670克和1490克。

—我的宝宝们是在一个月前出生的。因为体重较轻，其中一个孩子的心脏还动过手术，所以我们一直没有对外告知消息。直到昨天回到家，才让亲友知道这个喜讯。现在三个孩子的情况都很好，正在慢慢长大。我们家族中本就有双胞胎的基因。我的大儿子一直说，他想要“三个弟弟妹妹”，也许真是他的愿望感动了真主吧。我们夫妻为孩子取名时也倾注了心意——希望他们一生美丽（Әдемі，埃黛美），命运美好（Сұлу，苏鲁），并成为真主所赐的恩典（Әміре，埃米热）。-这位年轻的母亲微笑着说。

她还补充道，她现在在家照顾孩子，丈夫在铁路部门从事安保工作。

Фото: Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз қызметі

值得一提的是，夏勒卡尔县县长詹博拉特·吉德汗诺夫亲自到访，向新生儿的父母表示祝贺，并赠送了纪念礼物。

据卫生部今年8月披露的信息，近年来，全国三胞胎家庭主要集中在阿斯塔纳、阿拉木图和突厥斯坦州。

【编译：阿遥】