巴拉耶娃：五年来文化领域从业人员工资增长一倍

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃表示，过去五年，哈萨克斯坦文化领域从业人员工资增长了一倍。

巴拉耶娃在社交媒体发文介绍，目前哈萨克斯坦文化领域共有5.6万余名从业人员，全国拥有85家剧院、286家博物馆、67家音乐演出机构和3054家文化休闲机构。

她表示，在提高工资水平的同时，国家也持续完善文化领域支持政策。今年起，国家艺术奖学金金额提高一倍，每年共有75名艺术工作者获得资助。

此外，在国家元首支持下，全国文化机构工作人员已获分配260套住房，其中阿斯塔纳200套、阿拉木图60套。今年文化和艺术工作者日之际，100余名文化工作者获得国家级荣誉表彰。

巴拉耶娃还介绍，国家元首决定将“沙姆舍·哈勒达亚科夫”奖章和“哈萨克斯坦功勋画家”荣誉称号列入国家奖励名录。

其中，“沙姆舍·哈勒达亚科夫”将授予为哈萨克斯坦民族音乐文化、作曲和表演艺术发展作出突出贡献的人士；“哈萨克斯坦功勋画家”称号则面向绘画、版画、雕塑等美术领域作出突出贡献的艺术工作者。

巴拉耶娃表示，哈萨克斯坦正不断完善文化领域国家表彰体系。此前，时隔30年恢复设立了“人民艺术家”荣誉称号。

她指出，新宪法首次将保护历史文化遗产和支持民族文化确立为国家基本原则之一，新的激励措施不仅是对文化工作者长期贡献的认可，也将进一步提升文化职业的社会地位，激励更多青年投身文化事业。

此前，家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫决定，将“沙姆舍·哈勒达亚科夫”奖章和“哈萨克斯坦功勋画家”荣誉称号列入国家奖励名录。