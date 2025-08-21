年初至今哈萨克斯坦向民众发放超4340亿坚戈社会福利

其中，来自共和国预算的残疾津贴和因失去赡养人的国家社会补助总额达3819亿坚戈。此外，国家社会保险基金还额外支付了丧失劳动能力及因失去赡养人相关的社会补贴，总额约为523亿坚戈。

截至2025年8月1日，领取残疾津贴的人数为54.28万人，领取失去赡养人津贴的人数约为18.47万人。同时，参加强制性社会保险体系的公民，在出现社会风险时可获得额外补贴。截至同一日期，领取丧失劳动能力补贴的人数为9.57万人，领取失去赡养人补贴的家庭约为6.54万户。

国家社会补助的金额根据残疾等级和原因，以及《国家预算法》中规定的当年最低生活标准而定。失去赡养人补助则取决于亡者或遇难者的抚养人数、死亡原因及最低生活标准。

对于参加强制性社会保险的人员，其社会保险基金支付金额则根据个人平均月收入（最近两年的缴费基数）、劳动能力丧失系数、抚养人数、参保年限和收入替代率等因素确定。这些补贴是在共和国预算发放的补助之外的额外补偿。

自2025年1月1日起，因最低生活标准上调，残疾和失去赡养人补助金额提高了6.5%。政府还决定，同样将社会保险基金发放的丧失劳动能力和失去供养人补贴提高6.5%。

今年残疾津贴标准为：

一级残疾：101,702 坚戈

二级残疾：81,362 坚戈

三级残疾：55,474 坚戈

截至8月1日，平均丧失劳动能力的社会补贴金额为71,082 坚戈，失去赡养人补贴平均为73,378 坚戈。

【编译：达娜】