年产能1000万吨 哈国第四座大型炼油厂启动前期筹建

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部表示，我国已启动第四座大型炼油厂项目的前期技术经济论证工作。根据规划，该炼油厂年炼油能力最高可达1000万吨。

5月20日，哈萨克斯坦政府在阿斯塔纳召开专题会议，就大型炼油厂建设项目进行讨论。会议由能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫主持，相关政府部门及利益相关方代表出席会议。能源部将负责项目整体协调工作。

根据规划，未来该综合体有望发展成为石油化工产业集群核心。项目业主为SK Ondeu公司，该公司隶属于“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金。

能源部表示，国际工程团队将在6个月内完成项目综合前期研究，并向政府提交相关建议方案。

фото: Энергетика министрлігі

据悉，项目将重点研究对卡沙甘与田吉兹油田原油进行加工的可行性，同时评估利用现有管道基础设施混合运输原料的方案。

目前，第四座大型炼油厂的具体建设地点尚未最终确定。不过，在本周举行的会议上，选址问题已成为重点讨论内容之一。

据介绍，专家将综合评估交通物流条件、铁路基础设施接入能力、产品销售市场距离、生态环保要求以及工程通信设施等因素。

能源部长阿克肯杰诺夫表示，该项目是保障哈萨克斯坦长期能源独立的重要战略举措。他指出，关于项目选址与整体配置的所有决定，都将基于经济效益与技术测算结果作出。

目前，哈萨克斯坦最大的炼油厂位于奇姆肯特，现阶段年加工能力约为600万吨。与此同时，政府正计划将奇姆肯特炼油厂产能提升至1200万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】