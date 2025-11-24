哈萨克斯坦今年前10个月向多子女家庭发放超4365亿坚戈补助

截至目前，补助惠及846 500人。其中：

多子女家庭补助——603 000户，共4365亿坚戈；

获殊荣母亲补助——243 400人，共652亿坚戈。

仅在 2025年10月，发放总额便达到 520亿坚戈：

多子女家庭补助惠及590 000户，金额45.4亿坚戈；

获殊荣母亲补助惠及245 100人，金额6.6亿坚戈。

根据子女数量差异化发放，标准如下：

4个孩子 —— 63,030坚戈（16.03倍按月计算指数）

5个孩子 —— 78,798坚戈（20.04倍按月计算指数）

6个孩子 —— 94,565坚戈（24.05倍按月计算指数）

7个孩子 —— 110,332坚戈（28.06倍按月计算指数）

8个及以上孩子 —— 每个孩子15,728坚戈（4倍按月计算指数）

获殊荣母亲补助标准（2025年）

此类补助面向获颁“金质勋章”“银质勋章”、曾获“英雄母亲”或“母亲荣耀”一、二级勋章的女性：

“银质勋章”获奖者 —— 25,165坚戈（6.40倍按月计算指数）

“金质勋章”、英雄母亲、母亲荣耀勋章获奖者 —— 29,097坚戈（7.40倍按月计算指数）

值得一提的是，自2025年1月1日起，所有家庭相关的国家社会补助已整体上调 6.5%。

【编译：达娜】