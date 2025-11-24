10:09, 24 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦今年前10个月向多子女家庭发放超4365亿坚戈补助
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，自2025年初以来，国家已向多子女家庭和获殊荣的母亲发放总额超过5018亿坚戈 的补助，其中4365亿坚戈发放给多子女家庭。
截至目前，补助惠及846 500人。其中：
-
多子女家庭补助——603 000户，共4365亿坚戈；
-
获殊荣母亲补助——243 400人，共652亿坚戈。
仅在 2025年10月，发放总额便达到 520亿坚戈：
-
多子女家庭补助惠及590 000户，金额45.4亿坚戈；
-
获殊荣母亲补助惠及245 100人，金额6.6亿坚戈。
根据子女数量差异化发放，标准如下：
-
4个孩子 —— 63,030坚戈（16.03倍按月计算指数）
-
5个孩子 —— 78,798坚戈（20.04倍按月计算指数）
-
6个孩子 —— 94,565坚戈（24.05倍按月计算指数）
-
7个孩子 —— 110,332坚戈（28.06倍按月计算指数）
-
8个及以上孩子 —— 每个孩子15,728坚戈（4倍按月计算指数）
获殊荣母亲补助标准（2025年）
此类补助面向获颁“金质勋章”“银质勋章”、曾获“英雄母亲”或“母亲荣耀”一、二级勋章的女性：
-
“银质勋章”获奖者 —— 25,165坚戈（6.40倍按月计算指数）
-
“金质勋章”、英雄母亲、母亲荣耀勋章获奖者 —— 29,097坚戈（7.40倍按月计算指数）
值得一提的是，自2025年1月1日起，所有家庭相关的国家社会补助已整体上调 6.5%。
【编译：达娜】