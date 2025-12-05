今年前10个月旅游业投资劲增 行业维持稳定增长势头

截至10月底，旅游业固定资本投资额达到9230亿坚戈，同比2024年增长38.1%。行业监测涵盖14类经济活动，包括住宿、餐饮、艺术、娱乐、休闲、交通服务、文化和体育设施、租赁服务以及旅行社服务等。

从地区来看，阿特劳州和克孜勒奥尔达州增幅明显，分别达到118.4%和88%；阿斯塔纳市和阿拉木图市的投资也录得强劲增长，分别为60.2%和60.6%。突厥斯坦州、乌勒套州和阿拜州同样保持积极增势。

总体数据表明，市场对旅游基础设施建设以及提升行业潜力的兴趣仍在不断扩大。旅游和体育部指出，投资规模的持续增长巩固了旅游业的良好发展态势，并为行业未来的稳步推进奠定基础。

据此前报道，哈萨克斯坦已成为印度家庭游客最热门的冬季旅游目的地之一。数据显示，今年冬季印度游客对哈萨克斯坦的搜索量同比增长68%，反映出印度游客对哈萨克斯坦冬季目的地的关注度正在提升。

【编译：阿遥】