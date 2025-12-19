今年前10月航空客运量达2660万人次 同比增长8%

据交通部民航委员会统计数据，今年前10个月，航空客运量累计达到2660万人次，同比增长8%。其中，国内航空公司提供服务1310万人次。

此外，全国机场完成货物吞吐量14万吨，其中国内航司承运量占2.38万吨。

目前，哈萨克斯坦国内航线已覆盖60条路径，每周运行821个航班。国际航线网络则进一步扩张至30个国家的131条航线，每周执行航班616班次，有力提升了哈萨克斯坦的跨国联通能力。

在航空安全领域，哈萨克斯坦再次刷新纪录。今年9月，国际民航组织对哈萨克斯坦进行了安全审计。结果显示，哈萨克斯坦航空安全标准的合规率达到95.7%，远高于全球平均水平及欧洲国家的平均水平。这一数据标志着哈萨克斯坦已稳居ICAO欧亚地区航空安全领军者行列。

此外，国际民用航空组织理事会主席萨尔瓦托雷·夏基塔诺于今年7月对哈萨克斯坦进行了首次正式访问。

哈萨克斯坦民航机队规模持续扩大，本土航司年内已接收12架新客机。值得关注的是，在托卡耶夫总统访美期间，阿斯塔纳航空（Air Astana）与波音公司达成协议，增订15架波音787-9梦想客机。该批飞机的引进将为哈萨克斯坦开通赴美直航飞行创造必要条件。

在基础设施领域，阿斯塔纳和阿克套机场的跑道维修工程已圆满竣工。巴尔喀什机场航站楼改造工程也已进入收尾阶段。与此同时，卡顿-卡拉盖、斋桑及肯德尔勒机场工程正在紧锣密鼓地进行中，阿尔卡勒克机场复航准备工作也在有序开展。

为布局未来，哈萨克斯坦政府批准了《2025-2031年民用无人机发展构想》。该文件明确了行业监管、人才培养及科学研究的战略方向。

