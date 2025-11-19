中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    12:50, 19 11月 2025 | GMT +5

    今年阿克托别州农产品产值近3530亿坚戈 畜牧业与种植业均实现稳步增长

    （哈萨克国际通讯社讯）阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫在新闻发布会上表示，今年该州农业领域共安排专项支持资金150亿坚戈，持续推动农业高质量发展。

    Қазақстан ауыл шаруашылығын қалай жаңғыртпақ
    Коллаж: Kazinform/ Canva/ Freepik

    得益于国家一系列扶持政策，阿克托别州农业保持良好发展势头。前10个月，全州农牧业总产值接近3530亿坚戈，其中畜牧业产值1718亿坚戈，种植业产值1776亿坚戈。

    沙哈洛夫介绍，与去年同期相比，全州牲畜存栏量增长7%，其中：
    - 大家畜增长0.7%
    - 绵羊增长5.3%
    - 马匹增长13.1%
    - 骆驼增长8.6%

    目前，州内“AIS”乳制品商品化牧场扩建项目已获75亿坚戈、利率仅2.5%的低息贷款支持。第一阶段已引进800头奶牛并投入运营。项目全部建成后，奶牛存栏将达到1600头，年新增鲜奶产量2万吨，使阿克托别州乳制品自给率从62%提升至90%。

    种植业方面，在“广阔田野-2（Кең дала-2）”计划框架下，春耕和秋收期间共发放59亿坚戈、年化利率5%的优惠贷款。今年粮食总产量达到55.4万吨，较2024年的51.5万吨增产4万吨。

    州长还透露，今年农业领域已落地6个总投资115亿坚戈的重点项目。同时，在“乡村信托（Ауыл Аманаты）”计划支持下，共有2883个小微项目获得164亿坚戈融资，有效激活农村创业活力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    农业 统计 阿克托别 畜牧业 经济 地方政府
