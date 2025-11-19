阿克托别州今年前10月吸引投资8920亿坚戈 同比增长29%

沙哈洛夫表示，州政府正认真落实总统关于加大外资引进、持续优化投资环境的指示，目前已取得显著成效。

他介绍，今年以来，阿克托别州已投产8个总投资超过1100亿坚戈的重点项目，其中包括ERG公司建设的150兆瓦风力发电站。此外，由KazFeltec公司投资53亿坚戈、年产2100吨羊毛深加工建筑材料的生产线也在该州首次投产，填补了国内相关领域空白。

州长透露，年底前还将竣工投产4个总投资3500亿坚戈的项目。未来几年，该州计划陆续建成尿素、沥青、水泥等大型生产企业。

为进一步改善投资软环境，阿克托别州在阿丽娅·莫尔达古洛娃国际机场附近设立了总面积858公顷的“阿克托别”特别经济区，同时在赫罗姆套市设立了150公顷、具有国家级意义的“赫罗姆套”工业区，为投资者提供一站式优惠政策和服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】