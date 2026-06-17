今年前5个月建筑业增长13.4%

数据显示，私营部门继续发挥主导作用，占全部建筑工程量的87.9%；外资企业和国有机构占比分别为11.4%和0.7%。

从项目类型来看，基础设施建设占比最高，达到26.3%，主要包括公路、铁路以及地铁建设项目；非住宅建筑和住宅建筑占比分别为20.4%和11.9%。建筑物和工程设施建设及维修领域增长尤为明显，工程量同比增长41.2%。

全国19个地区建筑业保持增长态势。其中，乌勒套州建筑工程量同比增长3.2倍，增幅居全国首位。奇姆肯特市、阿拉木图市以及克孜勒奥尔达州、江布尔州等地区也实现较快增长。

与此同时，住房建设持续推进。今年前5个月，全国投入使用房地产面积788万平方米，其中住宅面积629万平方米，同比增长4.5%。

新建住宅主要来自多层住宅项目和个人住房建设。数据显示，96.8%的新建住宅由私营开发商完成，凸显私营部门在住房建设领域的重要作用。

此外，全国还投入使用了一批学校、幼儿园和医疗机构等社会基础设施项目，进一步推动建筑业整体发展。

此前，哈萨克国际通讯社曾报道，随着人口快速增长，阿斯塔纳城市基础设施建设正面临新的发展机遇和挑战。