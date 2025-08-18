今年前7个月哈萨克斯坦建筑业增长18.5%

据国家统计局数据，该指标的增长是由于建筑物（27.5%）和住宅建筑（15.6%）的建设和修缮工程。

按2025年1月至7月完成的建筑工程（服务）类型划分，占比最大的是非住宅建筑建设（占总量的21.9%）、道路、铁路和地铁建设（23.9%）以及住宅建筑建设（13.4%）。

从地域分布来看，全国18个地区的建筑工程量均有所增长。其中，库斯塔奈州（40.4%）、克孜勒奥尔达州（37%）、突厥斯坦州（34.6%）、北哈萨克斯坦州（34.2%）、西哈萨克斯坦州（33.4%）、阿克莫拉州（32.7%）、曼格斯套州（28.1%）、阿拉木图州（26%）、阿克托别州（25.6%）、杰特苏州（23.9%）、卡拉干达州（21.8%）、阿拉木图州（35.6%）、阿斯塔纳市（33.9%）以及奇姆肯特市（18.8%）增幅较大。

报告期内，全国交付使用的新设施总面积达1280.29万平方米。

2024年1-7月，交付使用的住宅建筑总面积同比增长5.2%，达到938.07万平方米，其中公寓建筑面积599.55万平方米，独立住宅面积328.5万平方米。大部分住宅建筑（874.82万平方米，占93.3%）由私人开发商开发，其中公共开发面积340.47万平方米。

【编译：小穆】