哈萨克斯坦拟年底前出台电动滑板车限制措施 引发公众热议

限制措施引发关注

针对电动滑板车管理问题，哈萨克斯坦议会下院正在审议相关法律修正案，拟禁止滑板车在人行道上行驶。

库斯潘指出：“这一议题已在议会深入讨论，总统在国情咨文中也强调了其重要性。鉴于多数议员意见一致，新规有望在年底前通过。”

此前，内政部副部长伊戈尔·列皮奥哈也表示，计划通过立法禁止电动滑板车在人行道上使用，以提升公共安全。

反对禁令的声音

与此同时，Epetition.kz网站上不久前发布了一份反对电动滑板车禁令的请愿书。请愿发起人认为，解决问题的正确方式应是鼓励民众使用环保便捷的交通工具，而非施加限制。

“请愿旨在支持那些遵守规则、注重城市安全与舒适的电动滑板车用户。诚然，滑板车相关事故有所增加，偶尔造成不便，但汽车事故的增长更为显著。2025年上半年，阿拉木图交通事故激增59%，导致42人死亡，而滑板车未造成任何致命事故。问题根源不在滑板车，而在于政策引导不足。盲目禁令或不合理限制可能适得其反。”发起人强调。

请愿书分析了滑板车使用者偏好人行道的原因。首先，哈萨克斯坦现行交通法规要求上路需持有驾驶证并佩戴头盔，这被认为过于严苛。

“滑板车和自行车并非高危交通工具，但年轻人多无驾驶证，只能选择人行道。常备头盔也不现实，类似要求出租车乘客自带儿童安全座椅，实际执行难度大。”

其次，国内道路对两轮交通工具安全性不足。

“欧洲要求汽车与自行车保持1.5至2米安全距离，并将部分街道限速至30公里/小时。而哈萨克斯坦道路上，汽车常以60至80公里/小时行驶，毫无距离限制，对滑板车使用者构成威胁。”

请愿人还警告，限制共享滑板车公司运营或两轮交通工具可能加剧城市交通拥堵。

解决方案建议

为平衡安全与便利，请愿书提出以下建议：

1. 避免对两轮交通工具尤其是滑板车使用者设置额外障碍；

2. 通过将城市车道宽度从3.5米缩减至2.75米，扩展自行车道网络；

3. 取消滑板车上路需持驾驶证的冗余要求；

4. 在交通法规中新增两轮交通工具被超车时至少保持1.5米安全距离的规范；

5. 取代人行道禁行或限制共享滑板车公司运营，建议通过立法明确行人在人行道的优先权，并利用数字服务核查滑板车使用者年龄。

迈向更安全的城市交通

电动滑板车作为一种绿色出行方式，正逐渐融入哈萨克斯坦城市生活。如何在保障公共安全与鼓励绿色交通之间找到平衡，成为政策制定者面临的挑战。

议会与公众的热烈讨论显示，合理的基础设施投资与法规优化，或将是解决问题的关键。

【编译：木合塔尔·木拉提】