哈萨克斯坦今年前七个月向多子女家庭发放超3090亿坚戈补助

截至目前，补助惠及 85.62万人。其中：

多子女家庭补助 —— 61.34万户，共 3089亿坚戈；

获殊荣母亲补助 —— 24.28万人，共 456亿坚戈。

仅在2025年7月，发放总额便达到 497亿坚戈：

多子女家庭补助惠及 60.12万户，金额 431亿坚戈；

获殊荣母亲补助惠及 24.49万人，金额 66亿坚戈。

根据子女数量差异化发放，标准如下：

4个孩子 —— 16.03倍按月计算指数 = 63,030坚戈；

5个孩子 —— 20.04倍按月计算指数 = 78,798坚戈；

6个孩子 —— 24.05倍按月计算指数 = 94,565坚戈；

7个孩子 —— 28.06倍按月计算指数 = 110,332坚戈；

8个及以上孩子 —— 每个孩子4倍按月计算指数 = 15,728坚戈。

获殊荣母亲补助标准（2025年）

此类补助面向获颁“金质勋章”、“银质勋章”以及曾获“英雄母亲”或“母亲荣耀”一、二级勋章的女性：

“银质勋章”获奖者 —— 6.40倍按月计算指数 = 25,165坚戈；

“金质勋章”、英雄母亲、母亲荣耀勋章获得者 —— 7.40倍按月计算指数 = 29,097坚戈。

值得一提的是，自2025年1月1日起，所有家庭相关的国家社会补助已整体上调 6.5%。

【编译：达娜】