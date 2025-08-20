中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:38, 20 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦今年前七个月向多子女家庭发放超3090亿坚戈补助

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，自2025年初以来，国家已向多子女家庭和获殊荣的母亲发放总额超过3545亿坚戈的补助，其中3090亿坚戈发放给多子女家庭。

    многодетные семьи
    Фото: Минтруда РК

    截至目前，补助惠及 85.62万人。其中：

    • 多子女家庭补助 —— 61.34万户，共 3089亿坚戈；

    • 获殊荣母亲补助 —— 24.28万人，共 456亿坚戈。

    仅在2025年7月，发放总额便达到 497亿坚戈：

    • 多子女家庭补助惠及 60.12万户，金额 431亿坚戈；

    • 获殊荣母亲补助惠及 24.49万人，金额 66亿坚戈。

    根据子女数量差异化发放，标准如下：

    • 4个孩子 —— 16.03倍按月计算指数 = 63,030坚戈；

    • 5个孩子 —— 20.04倍按月计算指数 = 78,798坚戈；

    • 6个孩子 —— 24.05倍按月计算指数 = 94,565坚戈；

    • 7个孩子 —— 28.06倍按月计算指数 = 110,332坚戈；

    • 8个及以上孩子 —— 每个孩子4倍按月计算指数 = 15,728坚戈。

    获殊荣母亲补助标准（2025年）

    此类补助面向获颁“金质勋章”、“银质勋章”以及曾获“英雄母亲”或“母亲荣耀”一、二级勋章的女性：

    • “银质勋章”获奖者 —— 6.40倍按月计算指数 = 25,165坚戈；

    • “金质勋章”、英雄母亲、母亲荣耀勋章获得者 —— 7.40倍按月计算指数 = 29,097坚戈。

    值得一提的是，自2025年1月1日起，所有家庭相关的国家社会补助已整体上调 6.5%。

    【编译：达娜】

    标签:
    社会保障 社会 统计 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读