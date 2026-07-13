今年前四个月哈萨克斯坦黄油和葵花籽油产量双双增长

统计数据显示，今年前四个月，全国共生产脂肪含量不超过85%的黄油1.38万吨，较2025年同期增长47.4%。

与此同时，黄油出口继续增长。2026年1月至4月，哈萨克斯坦累计出口黄油394.1吨，较去年同期的280.7吨增长40.4%。俄罗斯、蒙古国、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯是主要出口市场。

同期，黄油进口量为2242.2吨，进口产品约占国内市场供应量的13.9%，主要来源国为白俄罗斯和伊朗。

今年前四个月，哈萨克斯坦国内黄油市场销售量达到1.57万吨。

葵花籽油生产同样保持增长。2026年1月至4月，全国累计生产精炼及未精炼葵花籽油33.55万吨，同比增长13.2%。

出口方面，葵花籽油出口量同比增长49.6%，达到35.38万吨，而去年同期为23.64万吨。主要出口目的地包括乌兹别克斯坦（15.32万吨）、中国（12.72万吨）、阿富汗（3.86万吨）、塔吉克斯坦（2.70万吨）、伊朗（0.49万吨）以及其他国家。

同期，葵花籽油进口量为4.79万吨，进口产品占国内市场供应量的12.5%。今年前四个月，全国葵花籽油市场销售量为2.97万吨。