今年前三季度阿拉木图吸引逾180万名游客

2025年前三季度，阿拉木图共接待 1 869 375 名游客，较2024年同期增长 8.1%（2024年同期为1 729 601人）。其中包括：

56.3万名外国游客（同比增长11%）；

130万名国内游客（同比增长6.9%）。

数据同时显示，来自主要客源国的游客数量普遍增长。2025年前九个月，来自：

俄罗斯的游客达到124 200人，同比增长5.7%；

中国游客达102 100人，增幅显著，达到39.2%；

印度游客为85 600人，同比增长3.5%。

Фото: gov.kz

此外，外国游客数量领先的其他国家包括：

土耳其：28 670人（增长9.1%）

韩国：18 535人（增长17.5%）

德国：12 549人（增长15.6%）

吉尔吉斯斯坦：12 356人（增长18.9%）

乌兹别克斯坦：12 259人（增长8.9%）

英国：10 143人（增长7.1%）

意大利：7 637人（增长28.5%）

沙特阿拉伯：6 750人（增长5.2%）

马来西亚：5 773人（增长16.9%）

法国：4 688人（增长25.4%）

国际游客数量的增长，得益于阿拉木图在旅游基础设施建设、数字化服务和现代化便利措施方面所采取的举措。这些努力帮助城市拓展国际客源市场，为游客创造更舒适的旅行条件，使其在休闲旅游与商务旅游领域的吸引力不断增强。

阿拉木图的国际认可度也在持续提升。2025年，CNN将阿拉木图列入“值得一去的旅游目的地”名单；英国《每日电讯报》则称阿拉木图为“中亚的明珠”。根据Booking.com的分析数据，阿拉木图跻身中亚地区发展速度最快的十大旅游目的地之一。

【编译：达娜】