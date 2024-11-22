奇姆肯特市今年前十个月经济增速达12%

奇姆肯特市市长哈比特·斯兹德阔夫22日表示，今年该市共启动建设了16个总价值超过782亿坚戈的工业项目，其中12个工业项目已经建成投用。

这些项目吸引了671亿坚戈的投资，并创造了1000多个新的就业机会。

其中包括了投资额270亿间隔的“可口可乐”公司非酒精饮料生产项目。该项目每年可生产2.62亿升饮料，并为本地提供100个长期工作集会。

此外，投资额255亿坚戈的中国Wan Sheng Ceramic瓷砖工厂也已经投入生产。该项目每年可生产1300万平米的瓷砖，为本地提供工作机会350个。

该工厂的第二期项目将与明年实施，建成投用后，还将再增加125平米的年产能。二期项目的投资额为120亿坚戈，可创造300个工作机会。

市长强调指出，今年前十个月，奇姆肯特市经济增速达到了12%。其中，投资增长9%，建筑工程量增长27%，住宅竣工面积增长42%，贸易额增长19%，交通运输服务业增长26%，工业生产值增长2%。

【编译：木合塔尔·木拉提】