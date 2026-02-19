07:40, 19 二月 2026 | GMT +5
年底前投用：阿拉木图打造通往明珠湖泊新步道
（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市计划修建一条通往大阿拉木图湖的专用步行栈道，全长5.3公里。阿拉木图市经济和财政局局长鲍尔詹·库岱别尔艮诺夫在市马斯利哈特会议上公布了这一消息。
据他介绍，该步道项目预计将于今年12月完工并投入使用。
此外，库岱别尔艮诺夫还通报了多项文化设施建设进展。其中，位于市区的纳塔利娅·萨茨青少年剧院修缮及扩建工程计划于今年8月全面竣工。
他强调，上述项目的推进，旨在进一步提升阿拉木图的旅游吸引力，并完善城市文化基础设施体系。
据悉，大阿拉木图湖位于外伊犁阿拉套山脉，距阿拉木图市区以南28.5公里，海拔2497米。湖长约1公里，宽约500米，由古冰川堆积物拦蓄冰雪融水形成，湖水最高温度约为12.8℃。
被誉为“阿拉木图明珠”的大阿拉木图湖，以色彩变幻著称。湖水因富含矿物质，随着季节更替与光照变化，在浅绿、翠绿、绿松石色与天蓝色之间呈现出不同层次。
- 春夏：翡翠般的湖面与山间云雾交织，景致清新灵动；
- 金秋：湖水更加澄澈，倒映着金色林木与巍峨群山；
- 绝美镜像：碧绿湖水环绕群峰，与湛蓝天空、低垂流云及绚丽的日出日落相映成趣，构成一幅令人心旷神怡的自然画卷。
【编译：阿遥】