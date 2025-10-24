中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:55, 24 10月 2025 | GMT +5

    乌兹别克斯坦今年前九月从哈萨克斯坦进口商品价值24亿美元

    哈萨克国际通讯社讯）今年前九个月，哈萨克斯坦继续位列乌兹别克斯坦主要贸易伙伴前三甲。

    Жыл басынан бері Өзбекстан Қазақстаннан 2,4 млрд доллардың тауарын импорттады
    Фото: Өзбекстан президентінің баспасөз қызметі

    哈萨克国际通讯社驻塔什干记者报道，据乌兹别克斯坦国家统计委员会数据，前九个月该国外贸总额达到598亿美元，同比增长22.9%。目前，乌兹别克斯坦与全球206个国家开展贸易往来。

    乌兹别克斯坦的主要贸易伙伴榜首由中国占据，两国贸易额超过114亿美元，占总量的19.1%。

    俄罗斯位居第二，贸易额占比15.7%，两国进出口总额逾93亿美元。

    哈萨克斯坦则稳居第三。哈萨克斯坦首都阿斯塔纳与乌兹别克斯坦首都塔什干之间的贸易额超过34亿美元，占总量的5.8%，较去年同期增加4.76亿美元。

    在此期间，乌兹别克斯坦向哈萨克斯坦出口商品价值10亿美元，同时从哈萨克斯坦进口商品价值超过24亿美元。

    此前报道显示，乌兹别克斯坦境内由哈萨克斯坦资本运营的企业数量持续增长。上半年，哈萨克斯坦在乌兹别克斯坦新设116家企业。目前，该国共有1157家此类企业。

    此外，近期举行的哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦商务论坛上，两国企业家签署了总额7100万美元的协议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 乌兹别克斯坦 贸易 经济 进出口
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读