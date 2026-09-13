年轻人不急着结婚：哈萨克斯坦家庭观念正在发生哪些变化？

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦自1994年起庆祝家庭日。值此家庭日之际，哈通社记者梳理了当前哈萨克斯坦家庭制度的发展现状，以及近年来国家家庭政策发生的变化。

家庭价值观变了吗？

目前，哈萨克斯坦共有超过620万个家庭。然而，最新统计数据显示，登记结婚数量正在减少，离婚数量则有所增加。

2026年前三个月，全国共登记结婚2.16万对，同比减少4%，创近20年来同期最低水平。从登记结婚数量来看，阿拉木图市、突厥斯坦州和阿斯塔纳位居前列。

同期，全国共有1.12万对夫妻解除婚姻关系，为近7年来同期最高水平。离婚数量较多的地区包括阿拉木图市、阿斯塔纳和卡拉干达州。约35%的离婚发生在共同生活1至4年的夫妻之间。这表明，年轻家庭在适应共同生活、承担经济责任以及为人父母的过程中，往往更容易遇到困难。

不过，仅仅将这一现象归因于家庭制度弱化并不准确。专家指出，夫妻之间缺乏理解、家庭责任分配不均、成瘾问题、不忠以及家庭暴力等，都可能成为婚姻破裂的原因。

社会学家、哲学博士（PhD）艾苏鲁·莫勒达别科娃表示：

“离婚数量增加不能被简单视为家庭制度弱化，而应被看作家庭关系中复杂问题的一种表现。将离婚一概视为负面现象同样并不恰当。如果家庭中存在暴力、长期侮辱、酒精或毒品依赖、儿童安全受到威胁或心理压迫等问题，离婚可能成为维护个人安全与尊严的一种途径。衡量一个家庭是否稳固，不应只看婚姻关系在形式上是否维持，而应看家庭成员之间是否存在信任、尊重、安全感和相互责任。”

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年轻人为什么推迟结婚？

莫勒达别科娃指出，家庭仍然是当今社会重要的价值观之一。不过，对于年轻人而言，婚姻已逐渐不再是一项必须履行的社会义务，而更多被视为一种自主而审慎的选择。因此，他们不再急于组建家庭，而是倾向于先解决个人生活和未来发展中的一系列问题。

“过去，婚姻往往与年龄所对应的社会责任、延续家族以及父母的期待联系在一起。如今，年轻人越来越把组建家庭视为一种自主选择。除了爱情，他们还会考虑稳定的工作、住房、经济能力、心理契合度以及共同的人生目标。”她说。

这种变化也反映在初婚年龄上。去年，哈萨克斯坦男性平均结婚年龄为27.9岁，女性为25.3岁。

经济状况同样直接影响年轻人的婚姻选择。越来越多年轻人希望先实现经济独立，再考虑组建家庭。此外，接受教育和积累职业经验所需要的时间也在延长。

莫勒达别科娃表示：

“年轻人推迟结婚的主要原因之一，是很多人认为应该先在经济上站稳脚跟，然后再组建家庭。同时，现在的年轻人投入更多时间接受教育和发展事业。他们希望拥有稳定的工作，并达到能够独立作出人生决定的阶段。尤其是在年轻女性中，对教育、事业和经济独立的追求越来越明显。”

国际研究也显示，住房问题是影响年轻人推迟结婚的重要因素之一。2026年发表于《Human Settlements and Sustainability》期刊的一项研究分析了52个国家的数据，结果显示，住房成本上涨与结婚率下降存在关联。

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从线上相识到晚婚

如今，人们越来越多地通过社交媒体和网络平台建立最初的联系。数字环境扩大了人们的社交范围，同时也改变了亲密关系建立和发展的过程。

心理学家指出，年轻人可能会花更长时间相互了解、通过网络交流，之后才进入现实中的恋爱关系。

心理学家加兹扎·阿迪勒拜认为：

“如今，两个人发展成为伴侣的过程可能比过去更长。”

结婚年龄上升也会对人口指标产生影响。由于结婚时间推迟，女性生育第一个孩子的年龄也随之后移，这可能成为出生率下降的原因之一。

出生率为何下降？

哈萨克斯坦国家统计局数据显示，今年前三个月，全国共有74067名婴儿出生，同比减少4.2%。2021年同期，全国共有100454名婴儿出生。五年间，出生人口数量下降了约四分之一。

自2021年以来，出生人口数量逐年下降：2022年下降4.8%，2023年下降2.1%，2024年下降1.8%，2025年降幅达到15.7%。今年第一季度的出生人口数量甚至低于2007年同期水平。

不过，仅凭目前的数据判断哈萨克斯坦已经形成长期人口趋势仍为时尚早。

人口进程分析与预测中心负责人阿亚吾勒姆·萨根巴耶娃指出，要判断一种人口变化是否构成稳定趋势，至少需要进行5至10年的观察。

新冠疫情也对人口指标产生了明显影响，其后果反映在出生、死亡和人口迁移等统计数据中。据专家介绍，哈萨克斯坦总和生育率从2022年之后开始下降，而疫情期间出现的短期“婴儿潮”同样不能被视为一种长期趋势。

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萨根巴耶娃表示：

“从人口总量增长来看，过去10年的趋势总体保持在相近水平。哈萨克斯坦人口平均每年增长约1.3%。这一指标实际上已经恢复至疫情前水平。这是由人口年龄结构特点所决定的正常趋势。”

仅从统计数字出发，也不足以解释出生人口减少的原因。如今，家庭关注的不再只是生育多少个孩子，而是越来越重视是否已经做好成为父母的准备，以及能否为孩子提供良好的生活条件。这种变化也体现在哈萨克斯坦居民的生育规划中。

此前，社会发展研究所发布的《哈萨克斯坦家庭》国家报告对3000名受访者进行了调查。结果显示，73.5%的受访者认为有必要对生育进行规划，但真正进行系统性准备的人仅占17%。

其中，阿拜州99%的受访者、乌勒套州97.1%的受访者、库斯塔奈州87.5%的受访者、阿拉木图市83.7%的受访者以及阿克托别州82%的受访者认同有必要进行生育规划。

这些数据表明，当前家庭政策的任务已经不能仅仅局限于提高出生率。为组建家庭、成为父母以及养育子女创造有利条件同样重要。近年来，国家也在这一领域着力强化法律和制度机制。

家庭政策的新方向

近年来，哈萨克斯坦不断完善婚姻和家庭领域的相关法律，并更加重视巩固家庭价值观、强化父母责任以及保障妇女和儿童安全。

2024年，哈萨克斯坦通过旨在加强妇女和儿童安全保障的法律，加大了对家庭暴力行为的责任追究力度。与此同时，一系列旨在强化父亲角色、培养家庭教育文化以及为父母提供支持的举措陆续实施，其中包括“父母学院”平台。

为进一步完善家庭问题解决机制，今年3月，哈萨克斯坦还设立了家庭保护事务监察专员一职。这一新机构旨在协调家庭领域的国家政策并保护公民权利。

与此同时，确保家庭能够在一个地方获得所需帮助，也成为当前工作的重点之一。为此，哈萨克斯坦不断扩大家庭支持中心网络，并开始按照“一站式”原则提供服务。

家庭保护事务监察专员斯涅然娜·伊马舍娃表示：

“过去，很多家庭遇到问题时并不知道应该向哪个机构求助，往往需要在多个国家机关之间奔波。2024年成立的家庭支持中心正是为解决这一问题而设立。按照‘一站式’原则运行的中心，可以让家庭在同一地点获得心理援助，以及针对家庭暴力或其他社会问题的专业帮助。

作为监察专员，我的职责是对这些中心的工作进行独立监督和监测，并评估其向家庭提供帮助的实际效果。”

家庭可以获得哪些支持？

除了法律保障机制，与家庭稳定直接相关的社会和经济支持同样重要。因此，当前的国家政策并不仅限于保护家庭权利，也着眼于为父母和儿童的日常生活创造必要条件。

哈萨克斯坦现行家庭支持体系涵盖多个领域，从生育相关补贴到住房、心理和法律援助等。年轻家庭和多子女家庭可获得津贴、各类补助以及定向社会援助。

住房是影响家庭稳定的重要因素之一。目前，通过经济流动性证书，每个家庭可获得最高约450万坚戈的支持。过去三年间，已有数千个家庭通过这一机制迁往新的地区并获得稳定住房。

为提高社会和心理援助的可及性，家庭支持中心网络也持续扩大，中心数量已从33个增加至124个，超过10万名公民获得了心理、法律和社会援助。

如何兼顾家庭责任与工作同样受到关注。为此，哈萨克斯坦正在实施“家庭友好型工作场所”项目，为父母兼顾工作和子女教育创造更加有利的条件。

总体来看，哈萨克斯坦家庭政策的方向正在逐步发生变化。其主要目标已不再只是从形式上维持婚姻或家庭数量，而是为公民组建家庭、养育子女以及在安全环境中生活创造条件。