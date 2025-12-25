年度人物：唐纳德·特朗普

多数专家一致认为，美国第47任总统已成为本年度最核心的“新闻制造者”，国际外交议程在很大程度上围绕其个人与政策展开。诚然，“年度人物”这一称号并不必然带有褒义，它更多体现的是影响力的规模、持续性以及无法被忽视的现实存在。

政治学家分析指出，特朗普始终将自己塑造为“核心调停者”，并由此构建起一个令世界屏息以待的“不可预测政客”形象。这位美国总统频繁谈及和平、谈判以及个人作用，甚至毫不掩饰其对诺贝尔和平奖的期待。

—他如何看待自己？一个孤独的英雄。就像被传送到21世纪的荒野镖客，试图为一个疯狂的世界建立秩序。“硬汉”形象是特朗普的重要政治资本。他在国际舞台上的伙伴们常常感到困惑：“万一他因为对谁不满而按下核按钮怎么办？”而特朗普显然乐在其中——让他们紧张，反而更容易谈判。-俄罗斯电视主持人、历史学家列昂尼德·姆列钦评论道。

毫无疑问，特朗普于2025年1月举行的就职典礼成为一系列重要政治进程的起点。政治学家哈济兹·阿比舍夫将这一现象归结为三个方面的原因：

—首先，美国仍然是全球最具影响力的国家；其次，特朗普本人具有极强的话题性和媒体吸引力；第三，近年来接连发生的全球性事件客观上放大了国际社会的关注度。这些因素叠加在一起，使他自然成为世界议程的中心。-他说。

就任总统后，特朗普迅速发动大规模“关税战”。这些激进举措不仅针对中国等经济和地缘政治竞争对手，也波及了美国的传统盟友。与此同时，他积极介入中东和乌克兰冲突的调解进程，并至今仍坚持这一政策方向。

Фото: Kazinform

—他的回归无疑改变了国际体系，改变了欧洲的安全观念和对俄立场，也迫使中国重新审视其在西方的长期经济发展战略。同时，自由贸易、保护主义以及美国在国际经济体系和外交政策中角色的相关观念，也正在发生转变。-美国国际税务与投资中心能源、增长与安全项目副主任韦斯利·亚历山大·希尔评价道。

希尔特别提到，特朗普在就职数月后于安全会议上与北约展开的谈判具有标志性意义。正是在那一阶段，“集体安全承诺”首次被置于激进政治博弈的语境之中。

此外，特朗普还是加剧美国与委内瑞拉对抗（包括加勒比海域紧张局势）的关键推动者之一，这也使其再次成为几乎所有全球议程围绕运转的核心人物。

专家一致认为，强权施压的手段——即所谓的“炮舰外交”正在回归国际关系舞台。那些一度被视为20世纪以前的政治特征，如“现实政治”原则和实力展示，如今再次活跃于全球政治与经济领域。

—务实主义正在走向前台。国家利益再次被确立为最高价值，并至少将在未来数年内设定国际博弈的基本规则。在经济领域，我们也观察到了同样的逻辑。-哈萨克斯坦总统直属战略研究所首席研究员萨纳特·库什昆巴耶夫指出。

值得注意的是，特朗普公开展示了其孤立主义路线的拥护者身份，将政策重心转向美国国内发展，使经济和贸易议题取代了以往的社会与政治规范。

—这是一种各国各自为政、自主解决问题且不再寄望外部力量的模式。这一趋势伴随着国际政治在一定程度上的“去意识形态化”，即拒绝单一主导意识形态。-评论员塔伊尔·尼格曼诺夫表示。

Фото: Kazinform

这一取向在经济领域体现得尤为明显：特朗普通过加征关税、推动制造业回流并保护国内市场，以此对抗全球化和自由贸易。

—他的贸易战在本质上是成功的。特朗普获得了他想要的结果，人们此前担忧的那种关税引发的“灾难”并未发生。尽管许多人认为其做法欠缺稳健，但事实证明，他实现了目标，同时并未对美国经济造成严重损害。-分析师安德烈·切博塔列夫认为。

专家指出，过去三十年盛行的全球主义在一定程度上模糊了国家与文化的边界，互联网、跨国品牌和统一的消费模式正是其象征。然而，作为曾经全球化的核心“发动机”，美国在特朗普执政后，反全球化趋势开始明显积聚力量。

—他的政策建立在保护本土文化代码、警惕外来文化以及严格控制移民的基础之上。他不仅批评美国国内的移民政策，也对欧洲开放边境的做法提出尖锐质疑。特朗普政府在这一问题上的投入程度，远超外界最初预期。-尼格曼诺夫补充道。

因此，这位“既老又新”的美国总统所作出的决策，反映出一个重要趋势：对孤立主义和民族主义政策的需求正在增长。专家认为，这种“右翼”倾向已不再局限于美国一国。

—特朗普确实深刻改变了游戏规则，不仅体现在经贸领域，也体现在政治领域。这些变化重塑了国际进程的既有逻辑，对全球体系产生了直接影响。-哈萨克斯坦历史学家、政治学家兼东方学家苏勒坦·阿克姆别科夫指出。

年度事件：哈萨克斯坦在外交新现实中的成功

美国新版《国家安全战略》的出台，进一步印证了全球政治中孤立主义趋势的抬头，并对国际格局产生了深远影响。

—过去看似不可能发生的事情，如今已成为现实，甚至包括美国对欧盟或其核心成员国实施制裁。-经济学家沃勒扎斯·库岱别尔艮诺夫表示。

在这一背景下，政治沟通方式的转变成为年度重要趋势之一。经济学家埃勒达尔·沙姆苏缇诺夫指出，公开声明正日益被当作施压工具，激进言辞已从例外转变为政治现实的常态。

Фото: Kazinform

—这改变了既有的行为模式。市场不再仅对决策本身作出反应，而是更多对信号和措辞作出反应。国家开始将“信息冲击”纳入战略工具箱。社会已适应这种持续的不确定状态，政客的一句话，有时与正式文件同样重要。-他说。

阿克姆别科夫认为，贸易战已成为划定全球化主导时期（至少过去30至35年）终结的重要标志。专家普遍认为，今年是各国适应“新现实”的一年。

—行为和沟通方式发生了变化。我们不再依赖意识形态标签，而是更加依赖程序与专业话语。口号退居幕后，分析走向前台。在当下，驾驭复杂性而非简化问题的能力更受重视。-区域一体化研究所负责人塔伊西娅·马尔蒙托娃指出。

她表示，最终胜出的并非声量最大、行动最快的参与者，而是那些善于管理风险、保持制度韧性并能在高度不确定环境中有效运作的国家。在这一进程中，哈萨克斯坦同样面临并成功应对了挑战。

过去一年，哈萨克斯坦持续提升外交活跃度，积极参与包括中国、日本、俄罗斯、美国和欧盟在内的多场“中亚+”框架峰会，并出席了在天津举行的上合组织会议以及在塔什干召开的第七届中亚国家元首协商会议。这些接触体现了哈萨克斯坦致力于与国际及地区伙伴保持建设性对话、灵活应对外部变化的战略取向。

Фото: Kazinform

—2025年对哈萨克斯坦而言具有特殊意义。世界主要力量中心已经意识到并承认了哈萨克斯坦的重要性。无论是欧洲还是日本，都表达了加强并扩大与哈方政治和经济接触的强烈意愿。-姆列钦强调。

专家特别指出，哈萨克斯坦参加在华盛顿举行的“C5+1”元首峰会具有重要象征意义。

—重要的不仅是会晤本身，而在于中亚获得了一个能够讨论具体利益（如经济、交通、投资、资源和安全），而非停留在抽象声明层面的高层对话平台。对哈萨克斯坦而言，这是“多方位外交”的有力体现，即外交关系不再是单一方向，而是通过多条外部路线同步构建。-政治技术中心（巴库）总裁、政治学家瓦利·阿利巴约夫指出。

希尔认为，特朗普是首位真正将中亚和南高加索国家纳入战略关注范围的美国总统。

—在特朗普身上，我最为欣赏的是他愿意投入精力，认真对待并尝试解决中亚和南高加索相关问题。-他说。

姆列钦指出，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统领导下，哈萨克斯坦获得了全新的国际定位——不仅在中亚地区，而且在更广泛区域内，均被视为最成功、最重要的国家之一。如今，哈萨克斯坦被普遍视作该地区的“稳定堡垒”。

—尤其值得注意的是，在白宫会晤期间，特朗普曾称托卡耶夫为“杰出的总统”。不久前，他再次重申这一评价，称托卡耶夫是一位卓越的人物和经验丰富的国家领导人，对国际进程拥有深刻而稳健的理解。-他补充道。

姆列钦还提到，中国国家主席习近平在新冠疫情后时隔两年多首次出访即选择哈萨克斯坦，这一决定绝非偶然。习近平对阿斯塔纳的访问以及双方保持的定期接触，清楚表明北京高度重视发展和深化与哈萨克斯坦的关系。

他认为，托卡耶夫总统的外交政策已超出传统外交范畴。

Фото: Kazinform

—这不仅关乎国家间关系的构建和冲突风险的降低，更在于为经济互动和长期合作创造条件。-他说。

广泛的外交活动直接反映在经济和商业领域。数据显示，哈萨克斯坦持续吸引来自跨国公司的数十亿美元投资。

—曾经停留在口号层面的理念，近来在具体行动中得到了有力印证。托卡耶夫总统出席北京峰会、在联合国发表讲话、在美国与特朗普总统举行会谈（包括“C5+1”模式）、对俄罗斯进行国事访问，并定期与其他主要国际参与者保持互动。-阿比舍夫补充道。

马尔蒙托娃认为，对哈萨克斯坦而言，过去一年是巩固其作为交通中转枢纽和地区调停平台角色的重要阶段。

—虽然未出现极具象征性的重大事件，但交通和物流功能正日益清晰地被视为国家安全的重要组成部分。-她表示。

与此同时，哈萨克斯坦作为中立谈判平台的地位不断得到巩固，其外交政策在一定程度上呈现出更趋务实、以国家利益为导向的特征。这并非短期策略，而是逐步形成的长期外交路线。

年度现象：人工智能融入法律体系

信息技术领域同样经历着不亚于外交领域的深刻变革。人工智能正以前所未有的速度渗透至曾被认为专属于人类的领域，包括公共管理和司法体系。电子公证、数字法院及其他数字化解决方案（包括哈萨克斯坦的相关实践）正由试点项目转变为常态化机制，尤其在人力因素可被部分替代的领域，这一进程尤为迅速。

—如今，AI的作用早已超越辅助性任务，其影响规模可与互联网或移动通信的出现相提并论，并正在引发各行业的结构性变革。教育是一个典型例子：知识获取正实现事实上的民主化，其变化速度之快，甚至令传统顶尖高校感到压力。-库什昆巴耶夫表示。

他指出，尽管围绕“泡沫”的讨论不断，但人工智能依然吸引着巨额资本和顶尖人才。2025年，数字化与AI已成为塑造沟通方式、工作模式和未来愿景的主导力量。

Фото: Pinkod.uz

—以ChatGPT为代表的人工智能模型，正在定义新的技术与社会趋势。ChatGPT作为开创性产品，犹如奠定后世艺术方向的经典之作，至今仍保持领先地位。-他说。

在这一背景下，OpenAI创始人萨姆·奥特曼成为时代象征性人物。马尔蒙托娃认为，奥特曼代表的不仅是一家公司，而是技术参与者的新角色转变——企业不再只是解决方案提供者，而是成为全球政治经济联盟的正式参与者。关键不只在于技术突破本身，更在于对责任、监管与风险的重新界定。

以AI为核心的技术型初创企业正显著改变教育结构，并提升了社会对IT、软件工程和技术类专业的关注度。专家指出，人工智能也在重新引导公众对基础自然科学的兴趣。哈萨克斯坦本土初创企业Higgsfield AI便是典型案例，其生成式视频模型具备较强国际竞争力。今年，该公司估值突破10亿美元，成为哈萨克斯坦历史上首家“独角兽”企业。

伴随技术快速发展，各国也开始探索人工智能的制度化监管路径。意识到这一变革的深远影响后，国家层面正着手构建法律框架。在哈萨克斯坦，这项工作已取得阶段性成果——专门的《人工智能法》正式出台。

专家特别提到哈萨克斯坦议会下院议员叶卡捷琳娜·斯米什利亚耶娃，她被视为人工智能监管领域的关键人物之一，同时也是《人工智能法》和《数字法典》的主要起草者。

Фото: primeminister.kz

—斯米什利亚耶娃成功将围绕AI的复杂、甚至带有幻想色彩的讨论，转化为普通公众可以理解并付诸实践的制度框架。-尼格曼诺夫评价道。

专家们总结认为，2025年并非单纯的改革之年，而是复杂系统得以稳固的一年。

—今年之所以成为转折点，并非因为宣言或峰会，而在于人工智能正式进入政府管理、教育、国防和医疗体系。各国已从伦理讨论阶段迈向法律和经济应用框架的构建。AI开发者与使用者的角色正在重新定义。这一变化具有全球性，其历史意义可与核能或石油进入世界政治的进程相提并论。-马尔蒙托娃总结道。

数字化与人工智能的融合正在加速演进，其方向有时甚至难以预测。对部分人而言，这是保持警惕的理由；对另一些人来说，则是乐观与信心的来源。传统边界正逐步消融于数字现实之中。

—可以确定的是，数字化与人工智能的发展不仅是2025年的关键趋势，也将成为未来数年的决定性方向。-库什昆巴耶夫最后表示。

通过汇总并评估专家意见，“年度评选”项目对即将过去的这一政治经济周期作出了系统性总结，勾勒出关键趋势与时代路标。这不仅是对事实的整理，更是一场关于世界及哈萨克斯坦如何演变的深度对话。该项目基于约30位哈萨克斯坦及国际专家的观点，确保了分析视角的广度与客观性。此类评选将成为哈通社的年度传统，通过总结过往，帮助社会洞察前路，并感知自身作为全球图景一部分的脉动。

【编译：阿遥】