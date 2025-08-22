哈萨克斯坦今年向日葵播种面积创历史新高

据农业部消息，今年全国播种面积显著扩大，创下多项新纪录。

2025年全国耕地总面积增加32.28万公顷，达到2360万公顷（2024年为2330万公顷）。其中，粮食和豆类作物种植面积减少63万公顷，总计1600万公顷；小麦种植面积减少88.46万公顷，降至1230万公顷。

释放出的耕地更多用于种植经济效益更高的作物。其中，向日葵播种面积达到创纪录的180万公顷，比去年增加48.15万公顷。马铃薯种植面积同样呈增长态势，增加9300公顷，总计13.12万公顷，其中规模化农场的种植面积增长1.25万公顷，达到8.45万公顷。与此同时，部分灌溉作物种植面积有所缩减。

今年全国棉花种植面积为14.45万公顷，其中5万公顷采用滴灌方式。克孜勒奥尔达州的水稻种植面积则从8.56万公顷缩减至8.09万公顷。

农业部指出，耕地多样化有助于强化国内粮食平衡，减少对单一作物的依赖，提高农工综合体的稳定性和农户收益。同时，更加合理利用土地资源将成为国家粮食安全的重要支撑。

【编译：达娜】