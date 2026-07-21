今年上半年逾7800人因酒驾等行为被吊销驾照

（哈萨克国际通讯社讯）据总检察院法律统计和专项登记委员会数据显示，2025年至2026年上半年，全国共有25045人因在酒精、毒品或其他致醉物质影响下驾驶机动车被吊销驾驶资格。

其中，2025年共有17220人因违反《行政违法法典》第608条被吊销驾照；2026年上半年又有7825人受到同类处罚。

除酒驾、毒驾外，其他严重交通违法行为也可能导致驾驶资格被取消。2026年上半年，因违反车辆行驶位置、会车或超车规则被吊销驾照的有4970人；因交通事故造成人员受伤、车辆或其他财产损失的有564人；因未履行交通事故相关义务的有255人；因拒不服从警方、交通监管部门或军事警察合法要求，或逃避酒精、毒品及其他致醉物质检测的有368人。

同期，因违反车辆使用规定被吊销驾照的有816人，因无证或无驾驶资格驾驶机动车的有9人。此外，因制造交通危险状况和违反铁路道口通行规则被吊销驾照的分别有1人和2人。

从地区分布看，因醉酒驾驶被吊销驾照人数最多的地区包括阿拉木图市、阿斯塔纳市、阿克莫拉州和江布尔州。

2025年，阿拉木图市共有2156人因醉酒驾驶被吊销驾照，2026年上半年为1000人；阿斯塔纳市分别为1420人和647人；阿克莫拉州分别为1263人和546人；江布尔州分别为947人和470人。