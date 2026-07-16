今年上半年近9万名哈萨克斯坦公民通过Skills Enbek平台完成在线职业培训

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2026年上半年，共有8.98万名哈萨克斯坦公民在Skills Enbek职业培训平台完成在线课程学习并获得结业证书。

数据显示，自平台上线以来，累计注册用户已超过130万人，其中2026年新增注册用户12.93万人。截至目前，平台累计颁发课程结业证书128万份。

从性别来看，今年上半年完成培训的学员中，女性占比56.2%，共计5.05万人；男性占比43.8%，共计3.94万人。

从年龄结构来看，36岁至50岁的中年群体学习积极性最高，共有3.14万人完成培训。

按地区统计，完成培训人数最多的地区分别为：

克孜勒奥尔达州——8549人；

突厥斯坦州——7751人；

阿拉木图州——7207人；

阿拉木图市——7107人；

奇姆肯特市——6298人；

江布尔州——5879人。

Skills Enbek平台还特别关注社会弱势群体的职业技能提升。今年上半年，共有3.42万名失业人员完成培训，其中包括8500名16岁至34岁的青年学员。

目前，平台共开设624门职业培训课程，其中433门课程可免费学习，课程时长从2小时至80小时不等。除平台自有课程外，用户还可学习合作机构Fluent Education和Yandex Kazakhstan提供的课程，并可根据需要继续在相关平台深造。

数据显示，目前最受欢迎的课程包括：

收银员课程——10974人获得证书；

金融素养课程——4124人获得证书；

行动不便人士个人助理专业课程——2591人获得证书；

社会工作导论课程——1654人获得证书。

在推动包容性教育方面，平台推出了面向听障人士的“缝纫基础：手语与人工智能语音辅助课程”。截至目前，该课程已吸引259人报名，其中126人顺利完成学习并获得证书。

与此同时，Skills Enbek平台正持续推进虚拟现实（VR）技术在职业培训领域的应用。通过VR技术，学员能够在安全、互动的环境中掌握劳动安全相关实践技能，评估生产过程中的潜在风险，并学习不同工作场景下的应对方法。

作为VR职业培训试点项目的一部分，在阿斯塔纳市和奇姆肯特市劳动流动中心报名参加培训的学员已完成“劳动保护”课程的实践教学，共有138人顺利获得相应证书。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，Skills Enbek平台将继续通过数字化手段扩大职业教育覆盖范围，为提升劳动者职业技能和促进就业提供更多支持。