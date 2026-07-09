今年上半年各地音乐会吸引逾175万人次观看

据介绍，各类音乐会、巡演和创意文化项目不仅在阿斯塔纳、阿拉木图等大城市举办，也覆盖全国多个地区。目前，哈萨克斯坦共有35家音乐演出机构，其中7家为国家级机构。

今年上半年实施的重要文化项目之一是“人民的旋律”巡回演出活动。5月21日至23日期间，该活动覆盖全国17个地区，在偏远地区和乡村共举办51场演出，吸引近2万名观众。

活动期间，观众欣赏了民歌、交响乐、现代流行音乐、音乐剧及舞蹈等丰富多彩的节目。来自国家级艺术院团、“哈萨克音乐会”艺术家、交响乐团、舞蹈团、歌剧演员以及传统艺术代表登台献艺。

除演出外，该项目还举办了8场艺术交流和大师课活动，为公众提供与知名艺术家面对面交流的机会，也为青年艺术人才搭建了学习和提升专业水平的平台。

今年上半年，全国还举办了39场国内巡演，吸引17012名观众。演出足迹遍及阿斯塔纳、阿拉木图，以及巴甫洛达尔州、阿克托别州、曼格斯套州、科斯塔奈州、阿克莫拉州、阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、阿拜州和杰特苏州。

此外，今年以来，各演出机构还推出了涵盖纪念音乐会、民俗、学院派和现代艺术等多种形式的文化项目，包括《FLOW/AǴYN》（FLOW/AǴYN）、《生命——珍贵财富》（Ómir — qazyna）、《祖国母亲》（Otan ana）、独角歌剧《人的声音》（Adam daýysy）、融合人工智能技术的音乐会《化作旋律的情感》（Áýenge ainalǵan sezim），以及库尔曼哈兹哈萨克国家民族乐器管弦乐团推出的FOLK SHOW NAURYZ等新项目。