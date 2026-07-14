哈萨克斯坦今年计划生产9800万吨原油、645亿立方米天然气

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫在政府会议上表示，今年哈萨克斯坦计划生产原油9800万吨、天然气645亿立方米，能源行业重点项目正按计划推进。

他说，今年以来，全国原油产量达到4570万吨，为去年同期的91.6%。目前，政府正与大型油气开发企业开展协商，进一步提升原油产量。

为弥补此前卡沙甘油田减产造成的影响，原计划实施的预防性检修已延期，预计可新增约200万吨原油产量。今年原油减产规模也已由原计划的490万吨缩减至330万吨。

天然气方面，今年以来全国天然气产量达到314亿立方米，全年预计将达到645亿立方米。其中，今年上半年商品天然气产量达到122亿立方米。

叶尔兰·阿克肯杰诺夫表示，天然气领域的重点任务之一是推进基础设施建设。今年年底前，计划完成别伊涅乌—博佐伊—奇姆肯特天然气干线第二线一期线性工程建设，为未来扩大天然气输送能力、提高地区供气保障能力奠定基础。

煤炭方面，今年1月至6月，全国煤炭产量达到5890万吨，同比增长12.4%，全年预计达到1.289亿吨。

今年前四个月，哈萨克斯坦煤炭出口量达1010万吨，同比增长4.1%，全年出口量预计达到3320万吨。