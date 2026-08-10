传承千年养生智慧：古老萨克蒸汽浴传统焕发新活力

萨曼·托林格托娃介绍称，早在汗国时代之前，生活在哈萨克草原上的萨克部落便会在水源附近驻足，先将石块放在火中烧热，再在上方搭起帐篷。随后，他们会把野薄荷、蓍草、艾草等草本植物的浸剂浇在烧热的石块上，通过蒸汽浴发汗，之后再进入冷水中沐浴。用今天的说法，这可以看作一种通过冷热水交替来锻炼身体的传统方式，也是一种古老的自然疗养方法。

“哈萨克民族有很多随着时间推移逐渐被人们淡忘的美好传统。用现代的理解来说，蒸汽浴能够促进人体淋巴系统的活跃。过去，孩子生病时，祖母们会用羊油给他们揉搓身体。羊油本身或许并没有什么特殊的疗效，但揉搓的过程实际上起到了淋巴按摩的作用，可以打开皮肤毛孔，让人开始出汗，从而帮助身体通过自然方式得到调理。”萨曼·托林格托娃说。

如今，萨克蒸汽浴传统不仅受到哈萨克斯坦民众的关注，也开始受到外国游客的青睐。来到哈萨克斯坦的游客对传统蒸汽浴仪式、浴枝拍击蒸浴方式以及民族美食都表现出浓厚兴趣。

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在萨克蒸汽浴的整个仪式中，除了具有疗养作用外，精神和审美体验同样占据重要位置。宾客首先会在传统战鼓的鼓声中受到欢迎。蒸汽浴结束后，还会被建议进入盐水泳池沐浴。萨曼·托林格托娃表示，哈萨克妇女自古以来便相信这种盐水具有疗养作用。

“我们努力在自己的项目中广泛运用那些从祖先传承下来、又随着时间推移重新焕发生机的传统，其价值也正在于此。这并不只是一个美丽的传说，而是一种能够让人亲身体验并感受到其效果的鲜活实践。在蒸汽浴中，人的身体和心灵都能够得到休息，并重新回到内在的和谐状态。身体得到充分温热后，人会逐渐放松下来，开始倾听自己，更加真切地感受到自己的心跳、思绪和情感。”她说。

整个仪式的第一阶段从温热身体开始。浴师将草本植物浸剂洒在烧热的石块上，产生蒸汽。宾客们吸入草本植物的芬芳，并逐渐适应不断升高的温度。随后，他们会到户外呼吸几分钟新鲜空气、稍作休息。

第二阶段则是为身体补充水分，并在皮肤上涂抹由草本植物制成的香膏。随后，宾客们再次短暂到户外休息，并饮用草本茶。

第三阶段是传统的浴枝拍击蒸浴。结束后，宾客可以选择到河中沐浴，或进入冰冷的水中。第四阶段则重复前面的部分放松和调理程序。第五个也是最后一个阶段，将蒸汽温度提高至最高水平，约80摄氏度。身体充分感受到热力后，再进入冷水中，整个仪式随之结束。

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在萨曼·托林格托娃看来，面对如今快节奏的生活和持续不断的压力，人们对萨克蒸汽浴的兴趣正在增加。她认为，这类仪式有助于放松肌肉、恢复体力、平静情绪，并帮助人们重新找回内心的状态。

在这样一个将祖辈传统与民族世界观融为一体的环境中，蒸汽浴已不再只是一个休闲场所，而逐渐成为一种能够增强身体活力、带来精神放松的独特体验。