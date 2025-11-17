国家气象总局：今年冬季天气将频繁变化

气象部门指出，冬季气温将频繁波动，暖天与寒潮将轮流出现。12月整体偏暖，但降水量仍在正常范围。最强寒潮预计出现在月初第三旬，北部、东部和中部地区夜间气温可能降至零下23至28度，白天气温降至零下13至18度。第二和第三旬夜间气温将在零下15至20度与零下5至10度之间变化，白天气温为零下3度至零下10度。东部地区部分日子夜间最低温甚至可能达到零下25至35度，白天降至零下15至20度。

在西部和南部地区，12月初天气将明显回暖。第一旬末起，夜间气温将逐渐降至零下12至17度，白天气温降至零下3至8度。随后夜间气温将在0至零下5度与零下7至12度之间波动，白天维持在0至8度的较为温暖天气。

进入1月，全国大部分地区的气温与降水量预计仍接近常年水平。但南部和东南部的山区与山麓地带（突厥斯坦、江布尔、阿拉木图、杰特苏、东哈州相关区域）将出现多于平常的降水。

气象专家还指出，2026年2月和3月整体将偏暖，降水量正常，但3月在上述南部与东南部山区和山麓地区的降水将偏多。由于强降水、融雪期与寒潮频繁交替，土壤和积雪表面将形成冰壳，这些因素可能对2026年融雪期的洪水形势造成不利影响。

【编译：达娜】