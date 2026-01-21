巴甫洛达尔州今年计划接收安置近千名血亲同胞

根据规划，今年额尔齐斯河流域各定居点将接收安置977名血亲同胞。对于纳入配额的血亲同胞，国家将提供哪些具体帮助？州就业协调与社会项目管理局局长萨玛尔·卡迪罗娃对此作出详细说明。

她介绍，国家为血亲同胞提供了多层次物质援助。首先是迁徙补贴，每位家庭成员可一次性获得70个月计算指标（АЕК）的补助；其次是租房及公用事业费用补偿补贴，每户家庭补贴额度在15至30个月计算指标之间。此外，血亲同胞还可获得经济流动证书，金额高达1625个月计算指标。

每年根据区域配额方案确定血亲同胞和移民接收定居点名单。值得注意的是，血亲同胞有权自行选择落户地点，许多人优先考虑亲友较多的社区。

去年，该州共接收1016名血亲同胞，主要来自中国、土库曼斯坦、蒙古、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国家。移民部门表示，近年来从中国返回祖国的血亲同胞数量持续增加。

此外，2025年内通过国内迁移计划，该州共接收1422人，主要安置在巴甫洛达尔市、阿克苏市、埃基巴斯图兹市，以及热列津、额尔齐斯、特列恩科利、巴甫洛达尔和乌斯片斯基等区。

萨玛尔·卡迪罗娃介绍，在国内迁移人员中，有劳动能力的632人已得到安置，其中176人实现就业（5人创办个体经营，23人获得国家创业补助）。血亲同胞中有劳动能力的545人中，113人已就业，11人获得国家创业补助，其余人员就业安置工作正在积极推进。

总体来看，2017年至2025年期间，巴甫洛达尔州累计接收5726名血亲同胞，为他们提供了全面的社会支持与融入服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】