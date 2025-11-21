今年哈萨克斯坦为生育与育儿支付6920亿坚戈补贴

自2025年初以来，国家已向28.6万人发放了共计517亿坚戈的生育一次性津贴，仅10月一月的发放额就达52亿坚戈。

该津贴面向生育、收养或获得监护权的哈萨克斯坦公民、血亲同胞及在哈长期居住的外国人。

生育津贴标准如下（基于按月计算指数，2025年起上调6.5%）：

第1、2、3个孩子：38倍按月计算指数（149,416坚戈）；

第4个及之后的孩子：63倍按月计算指数（247,716坚戈）。

对未参加社会保险系统的家庭，国家为照顾1.5岁以下儿童的监护人提供每月津贴：

第1个孩子：22,648坚戈；

第2个孩子：26,777坚戈；

第3个孩子：30,866坚戈；

第4个及之后的孩子：34,995坚戈。

截至目前，约有12.5万人领取此项津贴，累计金额364亿坚戈。

对于在职人员，若因怀孕、生育或收养新生儿而暂时失去收入，国家社会保险基金将支付一次性补贴，金额依据过去12个月的平均缴费收入及产假天数计算。

2025年前10个月，共有17.5万人获得此类补贴，总额达2453亿坚戈，平均每人领取1,457,321坚戈。

此外，社会保险基金还向参加保险体系的父母发放育儿期收入损失补偿金，支付至儿童满1.5岁为止。

补贴金额为近两年平均缴费收入的40%，若同时生育多名子女，每个孩子单独计算。

截至10月底，共有20.8万人获得此项补助，总额达3586亿坚戈，其中10月单月支付345亿坚戈，人均月支付额为86,493坚戈。

【编译：达娜】