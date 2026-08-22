新车价格年内下降12.2% 专家认为降价趋势或将结束

（哈萨克国际通讯社讯）今年以来，哈萨克斯坦新车价格持续下降。截至7月，新车价格较年初下降12.2%，降价趋势已连续维持10个月。不过，业内专家认为，当前多数经销商已接近其经营承受极限，新车价格进一步下降的可能性较低。

据AutoReport消息，2024年至2025年期间，哈萨克斯坦汽车价格总体呈上涨趋势，但这一局面在2025年底开始发生变化。进入2026年后，新车市场出现降价趋势，无论是国产汽车还是进口汽车，价格均开始下降。

不过，汽车市场监测与分析机构负责人阿图尔·米斯卡良（Артур Мискарян）认为，新车价格继续下降的空间已经十分有限。

“价格进一步下降的可能性已经很低，因为目前大多数经销商的经营已经接近其经济承受极限。”米斯卡良表示。

数据显示，今年7月，哈萨克斯坦新车价格环比下降1%，较年初下降12.2%，新车价格下降趋势已连续维持10个月。

米斯卡良同时指出，即使新车价格停止下降，也不会对哈萨克斯坦消费者购买新车造成明显阻碍。

“今年年底前，国内汽车市场还将迎来新的汽车品牌和车型，同时面向个人消费者的汽车租赁制度也将重新启动。”他说。

此前公布的汽车租赁项目方案显示，根据车辆价格不同，相关年利率上限预计将在36%至46%之间。

此外，此前业内专家还注意到，哈萨克斯坦市场对汽车贷款的需求已经出现放缓。