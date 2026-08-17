哈萨克斯坦汽车市场保持增长 长安、奇瑞销量表现亮眼

据哈萨克斯坦汽车联盟（KAO）数据，2026年7月，全国官方经销商共售出21371辆乘用车和商用车，较2025年7月的20179辆增长5.9%。

今年1月至7月，哈萨克斯坦累计售出127260辆新车，较去年同期的125132辆增长1.7%。

“哈萨克斯坦市场继续保持较高的新车销售水平。可以看到，目前市场竞争正在迅速加剧。在这一背景下，本土生产车型的市场地位不断巩固，消费者的选择也越来越丰富。同时，购车者不仅关注汽车价格，也更加重视技术配置、购车条件以及售后服务质量。”哈萨克斯坦汽车联盟主席阿纳尔·马卡舍娃表示。

夏季哪些汽车品牌最畅销？

具体来看，2026年7月，现代汽车经销商共售出3712辆汽车，基本与去年同期持平，同比增长0.4%，位居品牌销量榜首。

雪佛兰以2855辆排名第二，同比下降29.5%。起亚位居第三，销量同比增长14.8%，达到2492辆。

长安以2456辆的成绩紧随其后，其销量较去年7月大幅增长171.7%。奇瑞以1543辆位居第五，同比增长35.6%。

销量前十的其他品牌还包括Jetour，销量1129辆，同比下降14.5%；丰田1019辆，同比增长8.1%；江淮994辆，同比下降10.5%；吉利868辆，同比增长73.3%；哈弗864辆，同比下降16.6%。

从具体车型来看，7月雪佛兰Cobalt以2682辆的销量位居第一，现代Tucson以1851辆排名第二。长安CS35 MAX以1070辆的成绩首次跻身月度最畅销车型前三。

此外，起亚Cerato重新进入热门车型榜单，当月销量达到1031辆，升至第四位。起亚Sportage以820辆位居第五。

从今年前7个月的累计销量来看，现代汽车仍以20959辆排名第一，但同比下降24.7%。

雪佛兰以20441辆排名第二，同比增长17.8%；起亚以14824辆位居第三，同比增长9.9%。

长安汽车今年表现突出，前7个月销量达到11927辆，同比增长101.8%，升至第四位。奇瑞以9686辆位居第五，同比增长14.6%。

随后依次为哈弗7590辆，同比增长11.2%；Jetour 6903辆，同比下降19.4%；江淮5739辆，同比下降1.7%；丰田5016辆，同比下降8.8%；吉利3794辆，同比下降34.3%。

今年计划生产19万辆汽车

哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔萨因·纳哈斯帕耶夫表示，目前哈萨克斯坦汽车制造业保持较快发展势头。

过去5年，该行业累计吸引投资约4570亿坚戈。2025年，哈萨克斯坦汽车产量超过17.1万辆，同比增长18%。

“这一积极趋势今年仍在延续。今年前6个月，全国共生产94400辆汽车，同比增长35%。今年的目标是将产量提高11%，达到19万辆。总体来看，今年汽车制造业增长率达到131.1%。”纳哈斯帕耶夫说。

据他介绍，为进一步推动本国汽车工业发展并提升行业竞争力，工业和建设部确定了多个重点方向。

首先是进一步提高汽车生产本地化水平。为此，将重点发展新的汽车零部件生产，并推动哈萨克斯坦企业进入全球主要汽车制造商的供应链体系。

其次是提高汽车对居民的可负担性。相关措施包括进一步完善汽车贷款和租赁机制，其中计划取消债务负担系数相关限制，并发展面向个人消费者的汽车租赁业务。

此外，哈萨克斯坦还计划推动电动汽车和混合动力汽车生产，并完善相应基础设施，包括扩大充电站网络，为应用无人驾驶汽车技术创造必要条件。

在汽车进口领域，相关部门将进一步加强对法律法规要求落实情况的监管，以为本国汽车制造商和进口商创造平等、透明的竞争环境，并防范非法进口等行为。

另一项重点工作是建立本国汽车检测实验室体系。这将使汽车及零部件是否符合技术标准能够在哈萨克斯坦境内完成认证，有助于缩短新产品进入市场所需时间，并进一步支持本国汽车制造业发展。