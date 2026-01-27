阿拉木图举办青年科学家潜力发展专题研讨会

据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，此次活动与哈萨克斯坦共和国总统直属国家科学院“QazScience”青年科学家及高校教师科学学术研讨会实现深度融合。

研讨会采用线下与线上相结合的形式，汇聚了阿拉木图市主要高校的教授、青年科学家、博士生，以及国家科学院工作人员和青年科学家理事会成员。

主讲嘉宾为国家科学院“生命与健康科学”中心主任、医学科学副博士、教授马尔连·叶西尔克波夫，他以“当代大学科研与教育活动的融合”为题发表主旨演讲。

此外，国家科学院青年科学家理事会成员、法拉比超级计算中心主任、哈萨克斯坦科学成果商业化联盟副主席、博士阿米尔汗·铁穆尔巴耶夫，以及创业型科学家迪亚斯·塔斯坦别科夫，分别分享了他们在科研基础设施建设、数字化解决方案应用以及研究成果市场化方面的实践经验。

活动中，国家科学和技术鉴定中心股份公司董事会主席阿斯勒汗·比博西诺夫博士，以及Erasmus+国家办公室协调员劳拉·帕鲁阿诺娃也作了专题报告。他们全面分析了哈萨克斯坦科学创新发展的重点方向、国内创新链条存在的系统性难题、技术商业化实践经验，并详细介绍了科研项目资助机制、资助申请书撰写技巧以及参与国际合作项目的有效路径。

与会者围绕科研项目结构设计、构建严谨的科学证据基础、以及在国际联合体框架下共同准备申请材料等内容，获得了实用性很强的指导建议。此次“QazScience”研讨会充分证明，它已成为青年科学家和高校教师拓展学术视野、深化专业联系的重要固定平台。

本次活动还涵盖了教育创新、学术写作以及“数字大学架构”等前沿议题，对全国各地区科研机构全面开放，为教师和青年研究人员提供了专业提升、思想碰撞的宝贵机会，有力推动了哈萨克斯坦本土科研教育生态系统的整体潜力释放，成为促进国内科学对话与合作的独特平台。

