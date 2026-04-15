总统向青年科学家赠房：完善科研保障体系助力创新发展

目前，获得住房的青年科学家已陆续入住阿拉木图的全配套公寓。入住者表示，良好的居住条件为专注科研与职业发展提供了有力保障，也让他们能够更加安心投入科研工作。多位青年研究人员对国家提供的支持表达了由衷感谢。

在颁发仪式上，托卡耶夫总统指出，科学已成为提升国家竞争力和增强国际影响力的关键因素。他强调，持续加大对科学与教育的投入，是国家跻身世界前列的重要前提。同时，总统表示，国家科学事业的未来掌握在富有创造力、责任感强的青年一代手中。

系统性支持：住房保障与科研发展并重

数据显示，目前已有600多名青年科学家获得住房保障。与此同时，国家还为科研人员提供专项资助，并创造赴世界领先科研中心进修与交流的机会，逐步形成涵盖生活保障、科研支持与国际合作的综合性体系。

此次获得住房的青年科学家来自国内多家重点科研机构，涵盖能源、材料、社会科学等多个领域，体现出国家对不同学科人才的全面支持。

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

多领域青年科学家：在各自方向持续深耕

来自阿拉木图能源与通信大学（Ғ.Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті）的热能与物理系高级讲师、博士马迪娜·库马尔加津娜，是多篇Scopus收录论文作者，并参与10余项国内专利及1项欧亚专利研发。其研究聚焦能源效率技术与可再生能源利用。

她表示，这一住房支持为其减轻了生活压力，使其能够将更多精力投入科研工作，同时也增强了继续深耕专业、服务国家发展的动力。

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来自萨特巴耶夫命名的哈萨克国家技术研究大学（Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті）的科研人员阿尔曼·乌米尔扎科夫，拥有15年科研经验，研究方向涵盖燃料电池、微电池及光催化材料等前沿领域。他已在国际期刊发表论文20余篇，并参与多项专利研究。

乌米尔扎科夫表示，国家对科研和青年学者的支持，为其未来科研与职业发展提供了重要保障。他目前正参与薄膜固体氧化物燃料电池以及锂硫微电池的研究，同时还从事钒液流电池电解质及水处理相关材料的研发。

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哲学、政治学与宗教学研究所社会学中心负责人、博士申尔恩·蒂连谢娃则指出，住房保障不仅是重要的社会支持，也为科研工作的持续推进提供了稳定基础。她表示，完善的居住条件使其能够更加专注于科研任务与学术发展。

蒂连谢娃从事科研工作13年，发表多篇国际数据库收录论文，并参与多个国家级与国际科研项目，同时获得国际生活质量研究学会的教育资助。

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政策导向：打造可持续科研生态

总体来看，支持青年科学家的政策已成为国家发展战略的重要组成部分。通过住房保障、科研资助和国际交流平台建设，哈萨克斯坦正逐步构建更加完善的科研生态体系。

专家指出，这类综合性支持不仅有助于稳定科研队伍，也能够激发青年人才的创新潜力，为国家科技进步与经济发展提供持续动力。

随着相关政策持续推进，青年科研群体正逐渐成长为推动科技创新的重要力量，而围绕人才培养与保障的制度体系也将进一步完善，为国家长远发展奠定坚实基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】