哈萨克斯坦计划五年向畜牧业投入6250亿坚戈

规划提出，到2030年，哈萨克斯坦牛存栏量将从目前的 790万头 增至 1200万头，小型牲畜（羊、山羊等）存栏量将从 2020万头 增至 2800万头。同期，肉类产量计划由 120万吨 提高至 180万吨，肉类出口量将从 8.2万吨 增至 16.5万吨。

为实现上述目标，政府将启动多项低息信贷计划，核心措施包括：

年利率6%：用于购买各类牲畜，年度资金规模 3000亿坚戈；

年利率6%：用于发展放牧型畜牧业和牧场基础设施，500亿坚戈；

年利率5%：用于购买饲料收割与加工设备，500亿坚戈；

年利率5%：用于补充流动资金，规模 2250亿坚戈，并可通过 “达穆”基金 提供贷款担保。

规划还特别强调人力保障与社会支持。政府拟对 55岁以上牧民和放牧工人提供专项补贴，同时推进为畜牧业专业人员建设住房等配套措施，以缓解行业“招工难、留人难”问题。

分析人士认为，该规划若顺利实施，中长期内有助于稳定国内肉类供应、缓解价格上涨压力，并增强哈萨克斯坦在区域肉类出口市场中的竞争力。不过，短期内价格走势仍将取决于存栏恢复速度、饲料成本以及整体通胀环境。

【编译：达娜】