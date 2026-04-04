五年增至近六倍，哈萨克斯坦额尔齐斯河流域渔业加快发展

据介绍，2020年时，当地从事鱼类养殖的企业还屈指可数，如今相关经营主体已增至27家。过去几年，巴甫洛达尔州渔业的核心发展方向，已不再局限于传统湖泊商品鱼养殖，而是逐步转向现代化、技术化养殖模式。统计数据显示，2020年至2025年间，该州鱼类产量由98吨提升至572吨，产量大幅增长的主要贡献来自两家大型企业——“Kolos”农场和“OTRH”有限责任公司，两家企业年产量分别达到270吨和250吨。

巴甫洛达尔州地下资源利用、生态环境与水资源管理局相关负责人表示，目前该州已采用多种鱼类养殖模式。除20家湖泊商品鱼养殖场外，节水型、高效率的循环水养殖系统以及网箱养殖等新型方式也正在积极推广。尤其是在过去两年，当地明显加大了对鲟鱼等珍贵鱼类的养殖投入。为此，相关项目已吸引超过2.7亿坚戈投资，并建成总产能超过45吨的新型养殖设施。官方认为，这不仅有助于提高地方渔业附加值，也将为市场提供更多优质鱼类产品。

业内人士指出，渔业能够保持如此发展速度，与政府支持力度持续加大密切相关。2025年，当地政府已拨款1.01亿坚戈支持23个相关项目；而2026年，计划将支持规模进一步扩大至4.5亿坚戈。有关资金除用于鱼类养殖本身外，还将覆盖鱼饲料采购、贷款利率补贴、产品加工以及用水成本补偿等多个环节，从而帮助企业降低经营风险、扩大生产规模。

除扩大养殖规模外，当地近年来也持续加强天然水域增殖放流工作。资料显示，过去五年间，该州已向各类水域投放鱼苗超过140万尾，仅2025年投放至额尔齐斯河的鱼苗中，就有8.88万尾为鲟鱼苗。值得关注的是，鲟鱼属于已被列入《红皮书》的珍稀鱼类，曾一度在额尔齐斯河流域明显减少，因此当前相关放流与恢复计划也被视为生态修复的重要组成部分。

当地学界认为，增殖放流工作应更加注重本地原生鱼种的恢复，而非单纯扩大放流数量。托拉伊格罗夫大学副教授、鱼类学家亚历山大·乌巴斯金指出，几年前，当地科研人员便曾提出，此前长期投放的鲤鱼并非额尔齐斯河原生鱼类，因此最终决定将增殖重点转向曾长期栖息于该流域、现已被列入《红皮书》的西伯利亚鲟。他表示，西伯利亚鲟在历史上曾通过额尔齐斯河一路洄游至斋桑湖乃至黑额尔齐斯河，但由于多种因素影响，其种群数量如今已明显下降。

资料显示，西伯利亚鲟是额尔齐斯河中体型最大的鱼类之一，体长可达3米，体重可达200公斤，寿命约为60至70年。不过，这一物种生长缓慢，雄鱼通常需11至13年才达到性成熟，雌鱼则需17至18年方可产卵，因此其种群恢复周期较长，对生态环境变化也尤为敏感。

专家进一步指出，西伯利亚鲟原本属于半洄游性鱼类，在额尔齐斯河上游水库群尚未修建之前，它们可以顺河而上，在上游自然产卵后再返回下游活动。但随着水电站、水库及大型工业设施的建设，河流生态平衡遭到破坏，尤其是拦河坝的修建切断了其洄游和产卵通道，导致这一物种在东哈萨克斯坦州及额尔齐斯河流域持续减少。

乌巴斯金表示，从生态保护角度看，当前最重要的任务之一，就是尽快探索和建立适合西伯利亚鲟恢复增长的有效机制。他认为，今后额尔齐斯河的增殖放流应更加注重投放原生鱼类，而不是继续大量投放鲤鱼、鲫鱼等外来或非本地优势鱼种，否则即使投入大量资金，也难以真正评估和实现生态修复效果。

与此同时，巴甫洛达尔州也在加快完善本地渔业种苗保障体系。该州公共委员会成员玛丽娜·列加图诺娃透露，自明年起，当地将启动鱼苗本地化繁育工作，并计划投用一座孵化车间，其年产能预计可达5000万尾鱼苗。此举有望减少当地渔业对外部种苗供应的依赖，并推动地方渔业迈向更高水平发展。她同时指出，下一阶段，企业仍需继续引入现代技术、加强物质和技术基础建设，以提升整体行业竞争力。

【编译：达娜】