阿拉木图酒店今年已接待180万名游客

统计显示，今年1月至9月，全国各类住宿场所共接待游客780万人次，同比增长12.4%。

其中，阿拉木图市接待了180万名游客，再次巩固其“全国旅游中心”的地位。同期，阿斯塔纳市的酒店入住人数为110万。

阿拉木图州和阿克莫拉州的游客接待量同样较高，均达到53万人次。

在各类住宿设施中，带餐厅的酒店最受欢迎，48.6%的游客选择入住此类酒店；27%的游客入住不带餐厅的酒店；14%的游客选择木屋、度假小屋或公寓类住宿。

在接待的游客总数中，13.9%为外国游客。其中，53.6%因个人目的访问哈萨克斯坦，其余则因商务活动入境。

外国游客来源方面，俄罗斯游客数量最多，达33.33万人；其次为中国游客18.27万人，其后为印度游客9.34万人。

目前，全国共有4499家住宿设施，总客房量达95,035间。今年前九个月，住宿业提供的服务总额达到2680亿坚戈。

【编译：达娜】