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    12:11, 17 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦今年已安置3.99万人就业

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，截至2026年3月1日，全国共有4.69万人参与积极就业促进措施，其中3.99万人已实现就业。

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    Фото: Gov.kz

    在各类补贴性就业岗位方面，共有2.03万人获得工作机会，其中社会工作岗位安置1600人，青年实践项目894人，公共就业岗位1.65万人，“银色年华”项目1200人。

    在支持创业方面，政府计划向社会弱势群体发放9000份创业补助金，每份最高金额为400个按月计算指标（约173万坚戈），以推动新商业项目的实施。

    此外，就业培训持续推进。根据劳动市场需求，已有1.32万名失业人员参加在线技能培训，其中9800人已完成课程并获得证书。

    在“创业启航”项目框架下，共有 6900人 接受创业基础培训，其中2700人已完成学习。同时，政府还计划向1万人提供职业培训机会。

    官方指出，就业通过多渠道推进，且是否真正实现就业以强制性养老金缴纳记录作为确认依据。

    截至2026年3月1日，通过电子劳动交易平台发布的岗位中，已有1.96万人实现就业。

    另据统计，2025年哈萨克斯坦全国就业人口为927.89万人。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 就业保障 就业
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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