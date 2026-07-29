哈萨克斯坦今年已从东南亚解救17名公民 外交部警示海外高薪招聘骗局

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦外交部在回复哈通社（Kazinform）正式问询时表示，今年以来，在外交机构协助下，已有17名在缅甸、柬埔寨和老挝遭受非法限制人身自由和劳动剥削的哈萨克斯坦公民安全返回国内。

据外交部介绍，截至2026年5月20日，在哈萨克斯坦驻泰国大使馆协助下，共有5名公民从缅甸获救回国；此外，在哈萨克斯坦驻越南大使馆协调下，另有8名公民从柬埔寨、4名公民从老挝返回哈萨克斯坦。

外交部表示，自2022年以来，在哈萨克斯坦驻外外交机构的协助下，已有66名遭遇非法拘禁和劳动剥削的哈萨克斯坦公民获救并返回祖国。

与此同时，外交部提醒，社交媒体上所谓“海外高薪工作”的招聘信息，已成为诱骗哈萨克斯坦公民前往境外并陷入人口贩运和强迫劳动陷阱的主要手段之一。

据介绍，向外交部门寻求帮助的大多数公民，都是被诱骗前往缅甸、老挝和柬埔寨部分地区，随后遭到非法限制人身自由并被迫从事劳动。

外交部指出，在此类跨境诈骗和人口贩运链条中，泰国通常被用作中转国，部分情况下越南也会充当中转地。

为此，外交部呼吁计划赴海外工作的公民务必提高警惕，认真核实境外就业信息，仅通过可信的雇主和合法中介办理相关手续，不要将护照等个人证件交给他人保管，并在出国前充分了解和严格遵守各项安全注意事项，以防落入人口贩运和强迫劳动陷阱。