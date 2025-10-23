年初至今哈萨克斯坦已发放养老金超3.1万亿坚戈

截至2025年10月1日，共和国预算发放的综合养老金平均金额为14.281万坚戈，其中联合养老金平均9.5249万坚戈，基础养老金平均4.7561万坚戈。

根据哈萨克斯坦央行——国家银行预测的通胀水平，2025年1月1日起，基础养老金上调6.5%，团结养老金上调8.5%，超出通胀水平2个百分点。

根据国家元首的指示，自2023年起，未来五年内将分阶段逐年提高基础养老金，最低标准从最低生活保障的65%提升至70%，最高标准提升至120%。例如，自2025年1月1日起，最低基础养老金从最低生活保障的65%增至70%，即3.236万坚戈；最高基础养老金从最低生活保障的105%增至110%，即5.0851万坚戈。

自2018年7月1日起，国有基础养老金根据领取者在养老体系中的工龄单独核算。工龄包括截至1998年1月1日的团结养老体系工作时间以及缴纳强制养老金的时间。

若公民在养老体系中的工龄为10年或以下，或完全没有工龄，基础养老金定为最低生活保障的70%；超过10年的，每增加一年，基础养老金增加2%。若工龄为20年，基础养老金为最低生活保障的90%；若工龄达30年或以上，则为最低生活保障的110%。

若一个月内多次向统一积累养老金基金缴纳强制养老金，参与积累体系的期限仍计为一个月。因此，强制养老金缴纳越稳定、金额越完整，退休时基础养老金的金额越高。另一方面，与年龄相关的养老金金额取决于1998年1月1日前的工龄（至少需6个月）及退休前的平均月收入。

【编译：木合塔尔·木拉提】